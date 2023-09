La gaffe di Caterina Balivo con Katia Ricciarelli: "Eri l'amante?". Lei la gela: "Come ti permetti!"

La settimana di Caterina Balivo a "La volta buona" finisce con uno scivolone. Durante l'intervista a Katia Ricciarelli, ospite della puntata di oggi, la conduttrice si è fatta raccontare le sue indimenticabili storie d'amore con Pippo Baudo e Josè Carreras.

Parlando della relazione con il tenore spagnolo - a cui è stata legata per 13 anni, prima di sposare il conduttore - il soprano ha spiegato di aver deciso di mettere un punto perché "stanca di fare l'eterna fidanzata". La conduttrice allora le ha chiesto perché non si sono mai sposati. "Perché lui era già sposato" ha risposto Katia Ricciarelli, ed è stato a quel punto che Caterina Balivo ha dato per scontato che avessero una relazione clandestina: "Quindi tu eri l'amante? Non lo sapevo...". Piccata la reazione dell'ospite: "Come ti permetti". "Me lo stai dicendo tu" ha provato a recuperare in corner la padrona di casa, graziata a quel punto dall'artista, che ha sdrammatizzato: "Ero l'amore della sua vita". Una gaffe che non è sfuggita a molti e sui social solleva più di qualche critica nei confronti della conduttrice. "La Riccia incazzata più per il fatto che la Balivo non sappia niente di lei che per la parola amante" si legge su Twitter, e ancora: "Se fai un'intervista privata ad un ospite informarti è il minimo, se poi fai finta di non saperlo per stuzzicarlo... meglio non commentare".

Il matrimonio con Pippo Baudo

Dopo Carreras è stato il momento di parlare del matrimonio con Pippo Baudo, finito nel 2004. Katia Ricciarelli ha ricordato i primi anni del loro amore, fino all'addio: "Siamo andati in viaggio di nozze in Russia perché io avevo una serie di concerti, e lui che è un melomane si divertiva tantissimo. Apriva e chiudeva il sipario. Tanti dicono che forse eravamo gelosi l'uno dell'altro, invece no. Avevamo due carriere diverse. Io ero felice quando lui aveva tutti quei successi e lui quando avevo i miei". Sulla loro separazione ha spiegato: "Doveva andare così. Quando si è troppo lontani... Poi tutti e due avevamo un'età, per cui io ho la mia personalità e lui la sua. Non fa niente. Ogni tanto ci sentiamo e ci facciamo gli auguri. Gli auguro davvero tutto il bene, con tutto il cuore".