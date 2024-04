"La tua canzone non era bellissima": il commento di Balivo spiazza Cuccarini (che replica). Imbarazzo in diretta tv

Dopo È sempre Mezzogiorno, Lorella Cuccarini è stata ancora una volta ospite di una trasmissione Rai per promuovere la campagna dell'associazione "Trenta ore per la vita" di cui lei stessa è socia e testimonial. Stavolta la ballerina e cantante, prof del talent Amici di Canale 5, si è raccontata a Caterina Balivo a La volta buona dove ha ripercorso le tappe fondamentali della sua vita professionale e privata. Tra queste anche la sua partecipazione al Festival di Sanremo del 1995 dove Cuccarini portò in gara il brano Un altro amore no su cui la conduttrice ha espresso un commento non proprio entusiasta.

"Sei tornata a Sanremo come cantante e io cantavo la tua canzone, stonatissima, davanti allo specchio! Quella canzone non era bellissima..." ha affermato Balivo con spiazzante sincerità. "Un altro amore no? A me piaceva tantissimo..." è stata la replica altrettanto autentica di Cuccarini che ha lasciato interdetta per qualche istante la conduttrice. Accortasi della gaffe, Caterina Balivo ha chiesto quindi un applauso: "No, certo, certo! Applauso, grazie! Questa la tagliamo come se non fossimo in diretta. Però per una ragazzina.. A me piaceva lo stesso perché la cantavi tu!" ha tentato allora di giustificarsi, seguita dalla stessa Cuccarini che le ha dato ragione sostenendo che forse poteva risultare troppo melenso: "Ma a me piaceva moltissimo perché l'aveva scritta mio marito", ha aggiunto sicura. Molti gli utenti che su TikTok, a corredo del video del momento pubblicato dall'account paradisiamo.2, stanno commentando la scena segnata da qualche istante di imbarazzo a cui Balivo ha tentato di mettere un punto affermando: "Eh va beh ma io che ne sapevo tutto questo dalla mia cameretta!".