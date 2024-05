Balivo e Infante si sovrappongono, il pubblico Rai protesta: cos'è successo

Caterina Balivo e Milo Infante, rispettivamente su Rai 1 con La Volta Buona e su Rai 2 con Ore 14, a trattare in diretta lo stesso argomento di cronaca, ovvero il femminicidio di Giulia Tramontano al settimo mese di gravidanza per cui è imputato Alessandro Impagnatiello: questo è quanto si è ritrovato davanti nel pomeriggio Rai il pubblico che faceva zapping tra il primo e il secondo canale, tra due programmi in curiosa concorrenza tra loro come, tra l'altro, era già accaduto di recente.

Meno di un mese fa, infatti, Milo Infante aveva lamentato come La Volta Buona avesse aperto la puntata sul caso di Rosa e Olindo e la revisione del processo di Erba, trovandosi così costretto a rivoluzionare la scaletta a pochi minuti dalla diretta per evitare di trattare la stessa notizia alla stessa ora. "Non è mai accaduto che due programmi si occupassero contemporaneamente dello stesso tema, con gli inviati sul posto, gli ospiti in studio. Si rischia un effetto tragicomico, magari alle due del pomeriggio c'è in onda anche il servizio del Tg3 e abbiamo chiuso la partita, facendo a reti unificate un servizio di cronaca", aveva spiegato allora a Fanpage il giornalista comprensibilmente infastidito. Il disappunto espresso da Infante ha fatto sì che nei giorni successivi Balivo riproponesse la cronaca e l'attualità dopo le 15, ma oggi si è verificata la stessa questione, molto dibattuta dai telespettatori che hanno lamentato la scarsa attenzione per questo tipo di episodi facilmente evitabili.

L'indiscrezione sullo scontro tra Caterina Balivo e Milo Infante

Qualche mese fa si parlava di un'indiscrezione secondo cui a Viale Mazzini ci sarebbe stata molta tensione per via della concorrenza interna tra La Volta Buona su Rai 1 e Ore 14 su Rai 2. A fronte degli ascolti bassi del programma condotto da Caterina Balivo, infatti, sarebbero in aumento quelli del programma di Milo Infante che va in onda nello stesso orario e ogni giorno conquista telespettatori. A destare sconcerto, inoltre, sarebbe stato anche il budget ridotto concesso a Infante rispetto a quello più sostanzioso riservato a Balivo, circostanza che avrebbe indotto il conduttore a chiedere una riduzione oraria del programma proprio perché carente di risorse economiche e collaboratori.

Anche dalla Balivo stanno parlando di Giulia ,Milo lo vedo leggermente incavolato #ore14 pic.twitter.com/sn4K9ksAcQ — mile (@PolettiMilena) May 27, 2024

È tornato Milo ma la Balivo continua a parlare senza cognizione di causa di cronaca nera. Qualcuno avvisi Infante.#ore #lavoltabuona pic.twitter.com/1FxYOweDIN — tuttobenissimo (@tuttobenissimo) May 27, 2024

Ecco qua!!! Due programmi in onda con lo stesso argomento con la differenza che ore 14 condotto da Milo Infante ne ha competenza, la Balivo no. Il suo dovrebbe essere un programma di intrattenimento senza cronaca.#lavoltabuona — FA (@Flo_aq_) May 27, 2024

A #LaVoltaBuona devono essersi dimenticati che oggi ricominciava #Ore14. Risultato: RaiUno e RaiDue parlano della stessa cosa, l'omicidio Tramontano. Ma la direzione daytime dove diavolo è? — TeleMenoMeno (@MenoTele) May 27, 2024