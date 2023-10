Rai, scontro tra Caterina Balivo e Milo Infante: cosa sta succedendo

Inizio di stagione complicato per la Rai. Secondo uno studio del Sole 24 Ore, l'esordio della programmazione per la tv pubblica è stato peggiore rispetto alla concorrenza: le reti generaliste hanno perso 248mila spettatori nel giorno medio e 47mila nel prime time e Canale 5 ha superato Rai 1 come rete più amata dagli italiani. In questo quadro non confortante per la Rai si inserisce l'ultima indiscrezione riportata dal settimanale Oggi, secondo cui a Viale Mazzini c'è molta tensione per via della concorrenza interna tra La Volta Buona su Rai 1 e Ore 14 su Rai 2. A fronte degli ascolti bassi del programma condotto da Caterina Balivo, infatti, sarebbero in aumento quelli del programma di Milo Infante che va in onda nello stesso orario e ogni giorno conquista telespettatori.

A destare sconcerto, inoltre, sarebbe anche il budget ridotto concesso a Infante rispetto a quello più sostanzioso riservato a Balivo, circostanza che avrebbe indotto il conduttore a chiedere una riduzione oraria del programma proprio perché carente di risorse economiche e collaboratori. Ora la decisione sul da farsi è tutta rimessa ai dirigenti della Rai, anche in vista dei lunghi mesi che prevedono dirette quotidiane per entrambi i programmi.