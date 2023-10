"Abbracciata a mia madre quando mio padre le sparò", Caterina Balivo raggelata dalla sua ospite

Non solo intrattenimento e leggerezza a La Volta Buona, ma anche tante emozioni e storie, non sempre semplici. Quella raccontata oggi da Anna nel programma di Rai1 è stata un pugno nello stomaco, che ha lasciato senza parole Caterina Balivo: "La mia è una storia che se letta dalla Terra, con la nostra umanità, è una storia terribile - ha spiegato l'ospite -. Una storia che parla di buio, che inizia con una morte violenta".

La morte è quella di sua madre, avvenuta davanti ai suoi occhi quando era ancora una bambina: "Un omicidio al quale ho assistito, dove l'ultimo gesto che la mia mamma ha fatto da viva è stato nei miei confronti - ha raccontato -. La mia mama guarda il mio papà e gli dice: 'Domenico, cosa stai facendo? Non vedi chi ho qui accanto a me?'. Lui spara. Io e mia sorella restiamo in quella casa, con il corpo di nostra madre privo di vita, per qualche tempo, finché non arriva nostra zia".

La conduttrice è rimasta raggelata, mentre Anna ha continuato: "L'infanzia non è stata molto semplice, siamo cresciute con i nonni paterni e questo ha comportato che questa figura, che per noi ha rappresentato una figura violenta, abbia fatto parte della nostra vita. Tutto questo ci ha permesso di unirci a me e mia sorella. Ci siamo fatte un po' da mamma l'una con l'altra". "Anche un po' da papà?" ha chiesto Caterina Balivo, ma la risposta di Anna è stata tranchant: "La figura maschile l'abbiamo lasciata per un po' fuori dalla nostra vita. Era tanto forte quello che avevamo vissuto". Fortunatamente Anna è riuscita con il tempo, e con l'amore per sua sorella, a trasformare quella terribile vicenda in un punto di forza, curando ogni ferita.