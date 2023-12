Pierluigi Diaco vs Caterina Balivo: è scontro in Rai. Il retroscena

Pierluigi Diaco, mirerebbe a Rai 1. Il conduttore di Bella Ma', format da lui pensato e fondato sul confronto tra generazioni, potrebbe approdare sulla rete ammiraglia. Secondo voci di corridoio, riportate da Oggi dal giornalista Alberto Dandolo.

Diaco "verrà promosso il prossimo settembre" e arriverà su Rai1. Questo porterebbe Pierluigi a realizzare il suo più grande sogno: "occupare la fascia oraria attualmente in forza a caterina Balivo con La volta buona che fatica con gli ascolti". Diaco avrebbe in mente una trasmissione, in gergo contenitore, per un pubblico over. Una sorta di "tv dei ricordi".