Cattelan affonda Belen in diretta, Sabrina Ferilli tuona: "Che signore"

Che Alessandro Cattelan non abbia preso bene il forfait di Belen Rodriguez nel suo programma non è più un segreto. Ieri sera, durante la prima puntata della nuova stagione di Stasera c'è Cattelan, il conduttore lo ha ribadito in diretta, tirando un fendente ben mirato alla showgirl.

"Abbiamo invitato Belen, lei ha accettato. Bello, ero felice" ha raccontato, per poi affondare: "A un certo punto anticipano la puntata di Belve in cui ci sono ospiti due dei suoi ex fidanzati, Corona e Stefano De Martino. Mi sono detto 'dal punto di vista televisivo è perfetto'. Però lì ci dicono che Belen non verrà perché non sta molto bene. Io c'ho creduto, cioè, ci credo tutt'ora. Anzi, le auguro di rimettersi". Finito il momento finto-diplomatico, Cattelan ha mostrato in studio una storia Instagram pubblicata da Belen la sera prima, alle prese con un drink: "Eccola con un bicchiere, credo sia alla asl. Mi sembra l'asl questa. Se era un problema che si risolveva con l'alcol poteva venire qui".

Non contento, dopo ha fatto un'altra gag sulla buca di Belen: "Visto che non è venuta, ecco le 10 domande che le avrei fatto". Il pubblico in studio ha riso molto, sui social però più di qualcuno non ha gradito. Tra questi Sabrina Ferilli, che ha commentato senza filtri su Instagram. L'attrice - amica di Belen, con cui per anni ha lavorato a Tu si que vales - ha condiviso tra le storie un articolo che parlava di quanto accaduto ieri sera da Cattelan, aggiungendo: "Che signore". Poche parole per condannare senza possibilità d'appello il conduttore, secondo Sabrina Ferilli certamente poco elegante. Come padrone di casa, in effetti, dovrebbe essere più gentile con i suoi ospiti, sia che vadano oppure no.