C'è posta per te, gli ospiti di Maria De Filippi sabato 9 marzo 2024: le anticipazioni

Nuova puntata di C'è posta per te sabato 9 marzo 2024. Il people show condotto da Maria De Filippi torna con il suo ottavo appuntamento in prima serata su Canale 5, assicurando come sempre tante emozioni e un forte coinvolgimento premiato dal pubblico fedelissimo. Il programma mette al centro le storie delle persone comuni che tentano di ricucire legami spezzati, chiedere perdono, ringraziare una persona amata, ritrovare un amore passato.

Dopo l'ultima puntata che ha visto l'attore di Mare Fuori Massimiliano Caiazzo e Lorella Cuccarini ospiti della serata, stavolta in studio saranno presenti i campioni della Roma Gianluca Mancini, Lorenzo Pellgrini e Bryan Crisante, protagonisti di una sorpresa per il destinatario della famigerata busta di C'è posta per te. Il programma vede alla regia Paolo Carcano.

