Cesara Buonamici diventa direttore ad personam del Tg5. Questo è quanto apprende e riporta LaPresse, secondo cui la giornalista 66enne, dopo l'esperienza come opinionista al Grande Fratello, affiancherà il direttore del telegiornale di Canale5 Clemente Mimun. La decisione si inserisce nell'ambito delle nuove nomine al Tg5. Per i prossimi anni Mimun "starebbe mettendo a punto un profondo piano di organizzazione che prevede l’innesto di giornalisti senior di grande esperienza ma soprattutto di molti giovani", si legge, "per una sempre maggiore attenzione a temi come l’intelligenza artificiale, il web, i rischi crescenti di fake news e l'ambiente".

Nel Tg5, dunque, sono in corso altre nomine dopo la promozione a vice direttore operativo di Alfredo Vaccarella. "Claudio Fico è il nuovo vicedirettore vicario ed Elena Guarnieri diventa vicedirettrice ad personam della redazione milanese", riporta ancora LaPresse.

Cesara Buonamici al GF: "Non l'ho deciso io"

A proposito del suo ruolo al Grande Fratello, Cesara Buonamici aveva così commentato l'inedita esperienza: "Non ho deciso io. L'azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me" aveva raccontato dopo l'ufficialità della sua nomina a opinionista: "Dopo decenni che vivi facendo un certo lavoro, poter arricchire non tanto il curriculum quanto la tua competenza professionale è una bella occasione. E poi se te lo chiede l'azienda per un programma di successo...". A riguardo aveva avuto con Pier Silvio Berlusconi "una conversazione semplice. C'è stata una rapida convergenza (...) Ci conosciamo da tanti anni, quindi la reciproca comprensione arriva in fretta".