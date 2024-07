"Chaos Walking", il film stasera in tv: trama e cast

Cosa accadrebbe se i pensieri di ciascuno di noi fossero percepiti e resi pubblici ? Da questo interrogativo parte il film "Chaos Waliking", in onda oggi, 11 luglio, dalle 21.20 sui Rai 2. Tratto dal primo romanzo di una trilogia letteraria di successo, il lungometraggio ha come protagonisti Tom Holland e Daisy Ridley.

Chaos Walking, le anticipazioni

Nel 2257 d.C., gli uomini del pianeta Nuovo Mondo sono afflitti dal Rumore, una condizione che permette a tutti di vedere e sentire i pensieri degli altri. I coloni hanno combattuto una guerra civile contro gli alieni nativi, che ha portato alla morte di tutte le donne, mentre metà degli uomini è sopravvissuta. Todd Hewitt vive a Prentisstown con i suoi padri adottivi, Ben e Cillian Boyd. Altri abitanti includono il predicatore Aaron, il sindaco David Prentiss e suo figlio Davy. Una nave spaziale che aveva perso i contatti con la Prima Colonia si avvicina a Nuovo Mondo e una navetta di ricognizione viene inviata a investigare, ma si schianta.nUn giorno, mentre Todd lavora, vede qualcuno rubare e lo insegue, scoprendo i resti della navetta. Tornato in città, cerca di mantenere il segreto, ma gli altri uomini percepiscono i suoi pensieri sul relitto. Mentre Todd è solo, incontra Viola, l'unica sopravvissuta dello schianto. Gli uomini di Prentisstown catturano Viola e la portano a casa del sindaco, dove viene interrogata. Mentre esce a parlare con gli uomini, Davy rimane a sorvegliare Viola, ma inavvertitamente attiva uno dei suoi gadget, permettendole di fuggire. Viola scappa su una moto mentre Todd la insegue a cavallo. Prentiss e i suoi uomini arrivano alla fattoria, chiedendo Viola indietro perché credono sia una spia. Davy uccide Cillian e Ben è costretto a unirsi a loro. Nel frattempo, Todd raggiunge Viola e insieme iniziano un viaggio verso Farbranch, accompagnati dal cane di Todd, Manchee. Durante il viaggio, Viola rivela a Todd condivideranno confidenze e disavventure. Fin dove giungerà la loro fuga?

Uscito nel 2021, "Chaos Walking" è un thriller di fantascienza distopica diretto da Doug Liman - già regista di "The Bourne Identity" ed "Edge of Tomorrowe" e scritto da Patrick Ness e Christopher Ford. La pellicola è tratta dal romanzo del 2008 "Chaos - La fuga" (in originale "The Knife of Never Letting Go"), primo capitolo della trilogia "Chaos Walking", scritta da Patrick Ness, il co-autore della sceneggiatura del film. Doug Liman dirige un cast così formato:

Tom Holland (Todd Hewitt)

Daisy Ridley (Viola Eade)

Mads Mikkelsen (David Prentiss)

Demián Bichir (Ben)

Cynthia Erivo (Hildy)

Nick Jonas (Davy Prentiss Jr.)

David Oyelowo (Aaron)

Kurt Sutter (Cillian)

Ray McKinnon (Jim Johnson)

Óscar Jaenada (Wilf)

Dove vedere "Chaos Walking" in tv e in streaming

Il film "Chaos Walking" va in onda giovedì 11 luglio 2024 a partire dalle 21.20 su Rai 2. Il film è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

