"Che ci faccio qui" con Domenico Iannaccone, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Terzo e ultima puntata per il nuovo ciclo di appuntamenti con "Che ci faccio qui", il programma che vede Domenico Iannacone alla scoperta di piccole grandi realtà del nostro territorio. In onda onda oggi, giovedì 13 giugno 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 3, l'odierno episodio ci porta nel Parco Verde di Caivano (Napoli), un luogo spesso protagonista di vicende di cronaca nera. Anche qui, però, possono sorgere ottimismo e rinascita.

"Che ci faccio qui": le anticipazioni del 13 giugno

Questa settimana, "Che ci faccio qui" racconta una storia di speranza e rigenerazione sociale nel cuore di una periferia difficile. La terza puntata stagionale è intitolata "Il Capolavoro". Domenico Iannacone torna nei luoghi che ha visitato tempo fa, nel Parco Verde di Caivano, a Nord di Napoli, un'area segnata da criminalità e degrado, ma anche teatro di storie di redenzione e rinascita.

Al centro della puntata c'è l'Istituto Francesco Morano, guidato dalla coraggiosa preside Eugenia Carfora, che continua la sua lotta contro la dispersione scolastica in una zona dove questa piaga raggiunge livelli estremi. Il Morano è diventato un simbolo di cambiamento, un "fiore nel deserto". Grazie alla visione di Carfora, l'istituto ha attratto l'attenzione di Eugenio Gagliardelli, un imprenditore emiliano, che ha deciso di sostenere il progetto della preside.

Gagliardelli ha assunto alcuni dei ragazzi appena diplomati nella sua azienda di ceramiche, offrendo loro anche un alloggio e un'auto. Questo gesto rappresenta un modello "olivettiano" di azienda con una forte spinta sociale, che si intreccia con l'idea di una scuola inclusiva e accogliente, che non giudica e non lascia indietro nessuno.

La puntata segue le storie di chi è riuscito a salvarsi e di chi invece si è perduto, mostrando come, anche in contesti difficili, possano nascere "capolavori umani". Iannacone adotta un approccio a "sangue freddo", lontano dal clamore della cronaca nera, per raccontare queste vite con profondità e rispetto.

Ideato e condotto da Domenico Iannacone, "Che ci faccio qui" è un programma in onda su Rai 3 dal 2019 che racconta aree del nostro territorio caratterizzate da forti contrasti e da sfide quotidiane; intense storie di vita di persone coraggiose e combattive, che con determinazione hanno realizzato propri progetti in nome della comunità, dell'aiuto (e del rispetto) donato al prossimo.

Dove vedere "Che ci faccio qui" in tv e in streaming

La terza e ultima puntata stagionale di "Che ci faccio qui" va in onda giovedì 13 giugno a partire dalle 21.20 su Rai 3. Il programma è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV