"Che ci faccio qui" con Domenico Iannaccone, stasera in tv una nuova puntata: le anticipazioni

Secondo appuntamento (di tre) con "Ti vengo a cercare", reportage di "Che ci faccio qui", il programma che vede Domenico Iannacone muoversi in piccole realtà del nostro territorio. In onda onda oggi, 6 giugno 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 3, continua il viaggio attraverso la regione Calabria, che offre uno sguardo profondo e umano su alcune realtà - generalmente invisibili - della regione. La nuova serie di "Che ci faccio qui" è articolata in tre puntate, trasmesse nel corso di altrettante prime serate tv.

"Che ci faccio qui": le anticipazioni del 6 giugno

Secondo appuntamento stagionale con Domenico Iannacone e il suo "Che ci faccio qui". Continua il reportage dal titolo "Ti vengo a cercare", che vede il giornalista accompagnato da Bartolo Mercuri, un piccolo commerciante di mobili della Piana di Gioia Tauro, muoversi lungo la Calabria, alla ricerca di storie e vite dei migranti, colpiti da disagio abitativo e ingiustizia sociale.

Iannacone, con garbo e sensibilità, intreccia storie che svelano mondi inattesi, offrendo una prospettiva che ribalta le percezioni comuni. La puntata ci conduce a Mammola (RC), ai piedi dell'Aspromonte, dove si trova un luogo magico, fuori dal tempo e dallo spazio: il Musaba, che sorge sui ruderi di un vecchio monastero. Si tratta di un museo-laboratorio d'arte contemporanea, fondato alla fine degli anni '60 dall'artista visionario Nik Spatari (scomparso nel 2020) e dalla sua compagna Hiske Maas (ancora attiva per tenere vivo questo luogo). L'interno, si trova "Il sogno di Giacobbe", un'opera spesso definita la Cappella Sistina della Calabria.

Mentre la visita al Musaba ci riporta a un passato ricco di storia e arte, Iannacone ci proietta anche verso il futuro, insieme a Gianluigi Greco, professore universitario di informatica all'Unical di Cosenza nonché uno dei principali esperti mondiali di intelligenza artificiale. Grazie alla sua influenza, molti dei suoi studenti trovano lavoro presso una multinazionale giapponese che ha stabilito in Calabria uno dei tre poli globali dell'IA.

Ideato e condotto da Domenico Iannacone, "Che ci faccio qui" è un programma in onda su Rai 3 dal 2019 che racconta aree del nostro territorio caratterizzate da forti contrasti e da sfide quotidiane; intense storie di vita di persone coraggiose e combattive, che con determinazione hanno realizzato propri progetti in nome della comunità, dell'aiuto (e del rispetto) donato al prossimo.

Dove vedere "Che ci faccio qui" in tv e in streaming

La seconda puntata dell'anno di "Che ci faccio qui" va in onda giovedì 6 giugno a partire dalle 21.20 su Rai 3. Il programma è inoltre visibile, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

