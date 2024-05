"Che ci faccio qui" con Domenico Iannaccone, da stasera in tv la nuova edizione: le anticipazioni

Va in onda oggi, 30 maggio 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 3, il primo di tre nuovi appuntamenti con "Che ci faccio qui", programma che vede Domenico Iannacone muoversi in piccole realtà del nostro territorio, con l'intento di raccontare storie di coraggio, altruismo e dignità. La prima puntata, "Ti vengo a cercare", offre uno sguardo profondo e umano su alcune realtà della regione Calabria.

"Che ci faccio qui": le anticipazioni del 30 maggio

Ideato e condotto da Domenico Iannacone, "Che ci faccio qui" è un programma in onda su Rai 3 dal 2019 che racconta aree del nostro territorio caratterizzate da forti contrasti e da sfide quotidiane; intense storie di vita di persone coraggiose e combattive, che con determinazione hanno realizzato propri progetti in nome della comunità, dell'aiuto (e del rispetto) donato al prossimo.

La nuova serie di "Che ci faccio qui" è articolata in tre puntate, trasmesse nel corso di altrettante prime serate tv. Il primo appuntamento ha come titolo "Ti vengo a cercare" e vede Iannacone tornare in Calabria per indagare su come la regione e le vite dei suoi abitanti siano cambiate, o rimaste invariate, nel corso degli anni.

In questa puntata, Iannacone si concentra su storie di resistenza, dignità e coraggio. Una delle figure centrali è Bartolo Mercuri, conosciuto affettuosamente come "Papà Africa." Bartolo è un piccolo commerciante di mobili nella Piana di Gioia Tauro e il fondatore dell'associazione "Il Cenacolo." Da anni si dedica ad aiutare i migranti di Rosarno, una comunità che vive in condizioni di estrema povertà. Le telecamere di "Che ci faccio qui" tornano nella tendopoli di Rosarno per documentare le condizioni disumane in cui vivono centinaia di migranti. Tra loro c'è Alì, un bracciante senegalese che da anni abita in un deposito abbandonato, senza acqua né elettricità, rappresentante di una realtà invisibile, che lotta ogni giorno per sopravvivere in un contesto di grande precarietà.

Altra significativa vicenda raccontata nella puntata è quella di Antonino De Masi, un imprenditore calabrese che da anni combatte contro le cosche mafiose. De Masi è protetto dall'esercito, che sorveglia la sua azienda nel porto di Gioia Tauro giorno e notte. La sua decisione di denunciare la 'ndrangheta ha avuto conseguenze pesanti, costringendo la sua famiglia a vivere al Nord in un luogo protetto. Nonostante le minacce e le difficoltà, l'uomo non ha mai ceduto al ricatto, mantenendo fermo il suo impegno per la legalità e la giustizia. Ora non è più solo in questa battaglia: suo figlio Giuseppe ha deciso di tornare in Calabria per lottare al suo fianco.

Dove vedere "Che ci faccio qui" in tv e in streaming

La prima puntata dell'anno di "Che ci faccio qui" va in onda giovedì 30 maggio a partire dalle 21.20 su Rai 3. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

