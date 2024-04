Che Sarà, Ranucci sul caso Scurati: "La premier avrebbe potuto evitare di pubblicare il monologo". Il commento di Bortone

Il caso Scurati continua a tenere banco nel dibattito mediatico di queste ore. E anche ieri, proprio nel programma di Rai 3 Che Sarà condotto da Serena Bortone, si è tornati a commentare l'accaduto e, in particolare, le conseguenze scaturite dalla cancellazione del monologo sul 25 aprile che lo scrittore e giornalista avrebbe dovuto leggere nella puntata di sabato 20 aprile.

Il riferimento alla vicenda è sorto con l'intervento di Sigfrido Ranucci che, prima di entrare nel merito della sua intervista, ha voluto chiedere a Bortone il suo stato d'animo. "Intanto volevo chiederti una cosa, come stai?", la domanda del giornalista volto di Report. "Bene... Ma tu che ne pensi?" ha chiesto a sua volta lei con chiaro riferimento a quanto successo. Pronta la replica di Ranucci: "Io penso che si poteva evitare. Diciamo che l'immagine di questa azienda non ne è uscita benissimo da questa storia. Io parlo anche semplicemente dal punto di vista commerciale, com'è stata gestita l'informazione che è merce oggi nel nostro paese. Ne hanno beneficiato altri, ne ha beneficiato paradossalmente anche il profilo della premier che ha pubblicato il monologo e avrebbe potuto a mio avviso evitare di farlo, avrebbe potuto - visto che non le mancavano i mezzi - chiamare in azienda per capire cos'è successo. Se aveva questa voglia di non censurare poteva dire 'mandate in onda questa cosa'. Perché si tratta anche di un gesto di amore nei confronti di questa azienda, che è un’azienda di cittadini".

È stato allora che Serena Bortone, concordando con Sigfrido Ranucci, ha espresso tutta la sua gratitudine verso la Rai e anche la speranza di poter continuare a lavorare come ha sempre fatto: "Anche io personalmente voglio molto bene alla Rai. Ci sono nata, cresciuta, mi ha valorizzato, ho potuto fare tante cose belle e vorrei continuare a farle con dignità e libertà". Gli applausi del pubblico in studio hanno sottolineato la riflessione molto personale di Bortone, su cui, dopo quanto accaduto, alcune indiscrezioni raccontano aleggi un provvedimento disciplinare in arrivo proprio per aver sollevato il caso della censura del monologo di Scurati con un post Instagram nella mattina di sabato 20 aprile. I retroscenisti, inoltre, dipingono una Giorgia Meloni - autrice a sua volta di un post social che ha riportato per intero il monologo di Scurati - furiosa per la polemica politica nata ancor prima del 25 aprile.