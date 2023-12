Che tempo che fa, stasera in tv: Gino Cecchettin, Claudio Baglioni e gli altri ospiti della puntata

Nuovo appuntamento con “Che tempo che fa", il programma condotto da Fabio Fazio in onda oggi, domenica 10 dicembre 2023, dalle 20.00 su Nove; e preceduto alle 19.30 dallo spazio "Che tempo che farà", con Nino Frassica. Immancabili le presenze di Filippa Lagerback, che introduce gli ospiti, Luciana Littizzetto, con la sua pagina comica, e la cantante Ornella Vanoni, che racconta storie e aneddoti ricchi di ironia.

Che tempo che fa: anticipazioni del 10 dicembre

Gino Cecchettin, il padre di Giulia, è ospite, oggi, di "Che tempo che fa". In questa intervista l'uomo ripercorre le tappe del dramma che ha colpito la sua famiglia, diventato simbolo di cambiamento per l'Italia. Il padre di Giulia, con un discorso lucido e toccante letto dal pulpito del Duomo di Padova durante i funerali della figlia, ha già fatto sentire la sua voce, riempiendo di amore e dignità le migliaia di persone che hanno seguito la funzione. Giulio Cecchettin lancia un appello contro la violenza sulle donne e sottolinea l'importanza di un impegno civico e di un cambiamento nella società italiana. Si tratta della prima intervista televisiva in studio "facccia a faccia" di Gino Cecchettin dopo la tragica morte di Giulia per mano di Filippo Turetta.

L'affettuosa amicizia tra Fabio Fazio, conduttore di "Che tempo che fa", e il celebre cantautore Claudio Baglioni è nota da tempo: nel 1997, questa collaborazione ha generato il fortunato programma televisivo "Anima mia", su Rai 2. Oggi l'amato cantautore è per la prima volta il super ospite musicale della nuova versione, targata canale Nove, del talk show. Baglioni sarà in tour nel 2024 con il Rock-Opera-Show “aTUTTOCUORE” nelle più importanti arene indoor d’Italia. La sua eccezionale carriera è raccontata in prima persona nel libro “Altrove e qui”, uscito a novembre, con le fotografie di Alessandro Dobici.

Si parla anche di cinema, con Pierfrancesco Favino e Adriano Giannini, tra i protagonisti del film "Adagio" diretto da Stefano Sollima: presentato in concorso alla 80ª Mostra del Cinema di Venezia, approda nelle sale cinematografiche il 14 dicembre. Questo gangster movie vanta un cast stellare che include Toni Servillo, Valerio Mastandrea e Francesco Di Leva.

Gli altri ospiti della serata sono: Roberto Peregalli, in occasione del centenario della nascita del padre, il poeta Alessandro Peregalli, la cui intera opera è raccolta nel volume “L’Anima – Tutte le poesie (1939 – 1989)”, dal 15 dicembre nelle librerie; il climatologo Luca Mercalli; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; Aldo Cazzullo; Massimo Giannini.

Che tempo che fa - Il tavolo

La serata si conclude con l'appuntamento fisso de "Il Tavolo" di "Che Tempo Che Fa", che vede in scena gli ospiti cari show: Nino Frassica, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. A loro si aggiungono: Simona Ventura; Filippo Volandri, capitano non giocatore della squadra italiana di Coppa Davis, fresca vincitrice della Coppa Davis; Giusy Ferreri, che presenta il nuovo brano "Il meglio di te"; lo chef stellato Giorgio Locatelli; Lillo, protagonista della commedia di Prime Video "Elf Me"; Gabriele Corsi, il 14 dicembre in prima serata sul Nove con "Don’t Forget the Lyrics – Serata speciale".

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 10 dicembre 2023)

L'ottava puntata della nuova edizione di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 10 dicembre 2023, a partire dalle 19.30 su Nove. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sul sito ufficiale della rete, e on demand su Discovery +, per gli abbonati al servizio.

