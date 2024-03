Che tempo che fa, stasera in tv: Mahmood e gli altri ospiti

Dopo gli ascolti record della scorsa settimana, grazie anche all'intervista a Chiara Ferragni, Fabio Fazio torna oggi, domenica 10 marzo 2024, dalle 20.00 su Nove, con una nuova puntata di “Che tempo che fa". Come ogni settimana, nel corso della serata vedremo Filippa Lagerback, che introduce gli ospiti di giornata, Luciana Littizzetto, con la sua pagina comica, la cantante Ornella Vanoni, che racconta storie e aneddoti con grande ironia, affiancata da Mara Maionchi. Il programma è preceduto, alle 19.30, dal backstage "Che tempo che farà", con Nino Frassica.

Che tempo che fa: anticipazioni del 10 marzo 2024

Qualcuno ricorderà, forse, un episodio risalente ai primi giorni di dicembre 2023: Mahmood era stato annunciato come ospite di una puntata di "Che tempo che fa". Ammesso in gara al Festival di Sanremo 2024, l'artista aveva forzatamente dovuto rinunciare all'intervista di Fabio Fazio, a causa di un'esclusiva che aveva la Rai per i cantanti in competizione al Festival della canzone italiana. Ad oltre tre mesi da quel piccolo caso, "Che tempo che fa" ospita Mahmood oggi, 10 marzo, proprio in un periodo che vede la sua "Tuta Gold" spopolare ovunque, varcando anche i confini nazionali. L'artista si esibisce live e parla dellla sua carriera, del presente, del futuro e del panorama musicale contemporaneo.

Fabio Fazio accoglie in studio un ospite di grande rilievo: Antonio Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite, al suo secondo mandato alla guida del Palazzo di Vetro dal 2017. La presenza di Guterres promette un dibattito approfondito sulle questioni più rilevanti dell'attualità internazionale, spaziando dai conflitti armati alla ricerca della pace, passando per le sfide legate alla migrazione e alle emergenze globali.

Diego Abatantuono e Giorgio Panariello sono protagonisti di una intervista tutta da ridere. Tra i comici più celebri del panorama italiano, parlano della loro partecipazione alla nuova edizione, la quarta, di "LOL - Chi ride è fuori", da inizio aprile su Prime Video.

Tra gli ospiti, troviamo Guido De Angelis, ovvero metà del celebre duo Oliver Onions, che con il suo bagaglio di esperienza nel campo delle colonne sonore, racconta un'epoca d'oro del cinema italiano, con aneddoti sulle musiche che hanno segnato la memoria collettiva.

Per quanto concerne la pagina dedicata all'attualità, Fazio incontra Massimo Giannini, Michele Serra e Don Davide Banzato, che dibattono sulle ultime notizie e i temi più caldi del panorama nazionale e internazionale. E,ancora, intervengono Roberto Burioni e Lisa Licitra per quanto riguarda il consueto spazio sull’attualità scientifica.

Che tempo che fa - Il tavolo

La serata termina come di consueto con con lo spazio del "Tavolo", dove siedono molti ospiti cari al programma. Qui ritroviamo Nino Frassica, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli, Simona Ventura, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani come Lapo Elkann. A loro si aggiungono: Il Tre, recentemente in gara al Festival di Sanremo con il brano "Fragili"; Max Giusti, conduttore della nuova stagione di “Boss in incognito”;l’agente immobiliare e volto tv Gianluca Torre, tra i protagonisti di “Casa a prima vista” su Real Time. la pilota di rally Rebecca Busi, unica pilota donna italiana ad aver disputato quest’anno il leggendario rally Dakar. Torna, inoltre, al tavolo anche Guido De Angelis.

Dove vedere Che tempo che fa (10 marzo 2024)

La nuova puntata di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 10 marzo 2024, a partire dalle 20.00 su Nove. Il programma è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sul sito ufficiale della rete; e on demand su Discovery +, per gli abbonati al servizio.

