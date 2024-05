Che tempo che fa, stasera in tv l'ultima puntata: Paola Cortellesi e gli altri ospiti

Si conclude oggi, 12 maggio 2024, a partire dalle 20.00, la prima stagione di “Che tempo che fa" targata Nove. Un successo condotto da Fabio Fazio, che ospita anche questa sera personaggi importanti - si va dal cinema alla politica - protagonisti di imperdibili interviste. Vediamo, come ogni domenica, Filippa Lagerback, che introduce gli ospiti di giornata e Luciana Littizzetto, con la sua pagina comica.

Che tempo che fa: anticipazioni del 12 maggio 2024

L'ultima puntata stagionale di "Che tempo che fa" vede una notevole quantita di importanti ospiti. Come l'attrice, regista e sceneggiatrice Paola Cortellesi, indiscussa protagonista al box office con il film "C'è ancora domani", fresco vincitore di sei David di Donatello. Opera prima da regista per la Cortellesi, il film è approdato con successo in altri paesi europei, dalla Francia alla Gran Bretagna, e non ha ancora esaurito il suo potenziale, in grado di conquistare una enorme quantità di spettatori.

Per lo spazio musicale Fabio Fazio ospita il cantautore Antonello Venditti, uno dei grandi nomi della musica italiana. L'occasione è di quelle speciali: la sua "Notte prima degli esami", ideale colonna sonora degli esami di maturità per diverse generazioni, compie 40 anni. Un modo anche per una chiacchierata che ripercorre le tappe più significative di una carriera straordinaria. La puntata odierna di "Che tempo che fa" permette anche una reunion eccezionale: Ornella Vanoni, ospite caro alla trasmissione, incontra Toquinho, il grande musicista brasiliano che, insieme al cantautore Vinícius de Moraes, nel 1976 realizzò con la Vanoni "La voglia la pazzia l'incoscienza l'allegria", l'esito artistico più alto della cantante.

Importante ospite della serata è Ursula von der Leyen, politica tedesca (ma nata in Belgio), presidente della Commissione europea dal 1º dicembre 2019 e membro della CDU. Un'occasione preziosa per discutere sul presente e il futuro dell'Unione Europea, proprio a poche settimane dalle elezioni che riguardarenno anche noi.

Gli altri ospiti di puntata sono: Stefano Massini, in teatro con "L’Italia secondo Eugenio. Cronache di fine millennio"; il climatologo Luca Mercalli; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; l’editorialista de La Repubblica; Massimo Giannini; Michele Serra.

Che tempo che fa - Il tavolo

La serata termina con il "Tavolo", uno spazio che accoglie gli ospiti fissi dello show,più altre gradite presenze. Vediamo, anche questa sera: Mara Maionchi, Simona Ventura, Maurizio Ferrini come Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann. Partecipano inoltre: Frank Matano, Enzo Miccio, Herbert Ballerina, Raoul Cremona, E, ancora: il velocista Filippo Tortu, pronto per le Olimpiadi di Parigi; il cantautore Samuele Bersani, protagonista del tour Samuele Bersani & Orchestra; Daniele Bossari, in libreria con "CRISTALLO. Viaggio alla scoperta delle pietre e del loro potere"; Giobbe Covatta, autore con Paola Catella del nuovo libro "Il commosso viaggiatore. Alla scoperta dell’Africa".

Dove vedere Che tempo che fa (12 maggio 2024)

L'ultima puntata stagionale di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 12 maggio 2024, a partire dalle 20.00 su Nove. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sul sito ufficiale della rete; e on demand su Discovery +, per gli abbonati al servizio.

