Che tempo che fa, stasera in tv: Beppe Grillo e gli altri ospiti della puntata

Nuova puntata di “Che tempo che fa": in onda oggi, domenica 12 novembre 2023 - dalle 19.30 con la pre-apertura "Che tempo che farà" e poi dalle 20.00 con le interviste in studio - il programma si è un grande successo del canale Nove. Fabio Fazio ospita anche questa sera importanti personalità del mondo della politica, della cultura e dello spettacolo.

Che tempo che fa: anticipazioni del 12 novembre

La serata si apre alle 19.30 con "Che tempo che farà", un backstage dominato dalla figura di Nino Frassica. Alle 20.00 Fabio Fazio entra in studio e conduce una nuova puntata del suo "Che tempo che fa", con Filippa Lagerback ad introdurre i vari ospiti, Luciana Littizzetto con il suo spazio comico e la novità di questa edizione, Ornella Vanoni, con storie e aneddoti dalla forte carica ironica.

Fazio accoglie nello studio di "Che tempo che fa," l'attesissimo Beppe Grillo. Ex attore e comico, nonché fondatore del Movimento 5 Stelle, torna ad un'intervista televisiva a quasi 10 anni di distanza dall'ultima volta sul piccolo schermo. Il cantautore Francesco Guccini è il grande ospite musicale della serata. Fresco di uscita con il suo nuovo progetto discografico "Melodie da osteria", sorta di sequel del precedente e premiato "Melodie da Intorto". Altra ospite musicale dell'odierno appuntamento con "Che tempo che fa" è Elodie, che sta attualmente spopolando in radio con il suo nuovo singolo "A fari spenti". La cantante è in rampa di lancio con l' "Elodie Show 2023", il suo primo tour nei palasport. Gli altri ospiti della trasmissione sono: Michele Serra; l'economista Tito Boeri, autore di "PNRR. La grande abbuffata" scritto con Roberto Perotti; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; l'editorialista de La Repubblica Massimo Giannini; l'inviato della CNN Ben Wedeman.

Che tempo che fa - Il tavolo

La puntata si conclude con "Che tempo che fa - Il Tavolo", l'ampio appuntamento con lo show all'insegna della leggerezza Questa sera ritroviamo gli ospiti fissi Nino Frassica, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini come Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani.. Presenti, inoltre: Simona Ventura e il suo maestro di "Ballando con le stelle", Samuel Peron; l'attrice Carla Signoris; la cantante Angelina Mango; Gianni Fantoni e Herbert Ballerina, attori e comici.

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 12 novembre 2023)

La quarta puntata della nuova edizione di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 12 novembre 2023, a partire dalle 19.30 su Nove. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sul sito ufficiale della rete, e on demand su Discovery +, per gli abbonati al servizio.

