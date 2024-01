Che tempo che fa, stasera in tv: Papa Francesco e gli altri ospiti della puntata

Va in onda oggi, domenica 14 gennaio, dalle 20.00 su Nove la prima puntata del 2023 di “Che tempo che fa", il programma condotto da Fabio Fazio e preceduto alle 19.30 dallo spazio "Che tempo che farà", con Nino Frassica. Immancabili le presenze di Filippa Lagerback, che introduce gli ospiti, Luciana Littizzetto, con la sua pagina comica e la cantante Ornella Vanoni, che racconta storie e aneddoti ricchi di ironia.

Che tempo che fa: anticipazioni del 14 gennaio 2024

Per la prima puntata del 2024, Fabio Fazio e la squadra di "Che tempo che fa" vanta una intervista fuori dall'ordinario: come annunciato dal conduttore su X negli scorsi giorni - e poi riportato da tutte le testate nazionali - nel corso della serata interviene Papa Francesco. Bergoglio era già stato intervistato da Fazio (6 febbraio 2022), quando "Che tempo che fa" ancora andava in onda su Rai 3. C'è grande attesa nello scoprire i punti cardini dell'intervista, ma si possono dare quasi per certi gli accenni ai conflitti bellici tra Russia e Ucraina ed Israele e Palestina.

Colloquio con Sua Santità a parte, il programma si arricchisce ulteriormente con altri ospiti di grande risonanza. Come Roberto Mancini, ex ct della nazionale di calcio italiana, con il quale si è laureato campione d'Europa nel 2021, vediamo Roberto Mancini. Attuale ct dell’Arabia Saudita, "il Mancio" è autore della postfazione del libro postumo di Gianluca Vialli, intitolato “Le cose importanti” e curato da Pier Domenico Baccalario e Marco Ponti. Un'occasione preziosa per ricordare il grande amico - ed ex compagno di squadra - ad un anno dalla sua scomparsa.

Altra intervista della serata è quella a Leonardo Pieraccioni, noto regista e attore, che presenta il suo ultimo lavoro cinematografico, dal titolo "Pare parecchio Parigi", in uscita nelle sale cinematografiche italiane il 18 gennaio. Nel cast di questo film, spicca la partecipazione di un inedito Nino Frassica, presenza storica e fissa di "Che tempo che fa". Il quindicesimo lungometraggio da regista dell'attore toscano vede anche la presenza di Chiara Francini, Giulia Bevilacqua e Massimo Ceccherini.

Per lo spazio musicale, entrano in studio Colapesce Dimartino: il duo propone una performance live con il loro ultimo singolo: "Sesso e architettura". Un momento di musica e talento che arricchirà la varietà degli spettacoli proposti.

Intervengono, inoltre, nel corso della serata: oberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; la vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini; Michele Serra.

Che tempo che fa - Il tavolo

La serata si conclude con l'appuntamento fisso di "Che Tempo Che Fa – Il Tavolo", che vede la partecipazione di ospiti fissi o cari al programma: Nino Frassica, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura e Ubaldo Pantani come Lapo Elkann. A loro si aggiungono Benedetta Pilato, Medaglia d’Oro nei 50 rana agli ultimi campionati europei di nuoto in vasca corta in Romania; Enzo Miccio, figura di spicco nel mondo dell'organizzazione di eventi e matrimoni; Maccio Capatonda, protagonista della nuova serie comedy "No Activity – Niente da segnalare"; Gabriele Cirilli, attore e comico, attualmente impegnato con il one man show “Nun te regg più”; tornano al Tavolo Colapesce Dimartino.

Dove vedere Che tempo che fa (14 gennaio 2024)

La prima puntata dell'anno di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 14 gennaio 2024, a partire dalle 19.30 su Nove. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sul sito ufficiale della rete, e on demand su Discovery +, per gli abbonati al servizio.

Stasera e domani in TV