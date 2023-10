Che tempo che fa, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni e ospiti

In onda a partire da oggi, 15 ottobre 2023, la nuova edizione di “Che tempo che fa" è tra gli eventi più attesi della stagione televisiva 2023-2024. Dopo il chiacchieratissimo addio alla Rai, Fabio Fazio trasloca insieme al suo team - a partire da Luciana Littizzetto - sul canale Nove. Il longevo programma resta a grandi linee invariato, ma non mancano piccole novità. Scopriamo chi sono gli ospiti della prima puntata stagionale dello show.

Che tempo che fa: anticipazioni del 15 ottobre

Dopo il tormentato addio alla Rai e il successivo annuncio del trasferimento sul canale Nove, è finalmente giunta l'attesa ora: "Che tempo che fa" trasloca sul canale Nove. Nato nel 2002, il format è stato una pietra miliare della Rai che, con il passaggio di Fabio Fazio a Warner Bros. Discovery, per la sua ventunesima edizione, si appresta a vestire nuovi abiti, pur mantenendo fede alla sua abituale idea di comunicazione, divulgazione e spettacolo.

In onda su Nove, come sempre di domenica, la nuova versione di "Che tempo che fa" ha inizio alle 19.30 con il nuovo spazio "Che tempo che farà", sorta di backstage condotto da Nino Frassica, con la partecipazione dello stesso Fazio, che chiama in causa gli ospiti della puntata e il pubblico. Durante la serata ritroviamo la consueta pagina comica di Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback, che introduce le varie personalità che popolano lo studio.

Alle 20.00 Fabio Fazio entra in scena e intervista i suoi ospiti - alcuni dei quali torneranno anche nelle successive puntate. In occasione del suo debutto, il conduttore ha voluto accanto a sé la Senatrice a vita Liliana Segre (93 anni compiuti poco più di un mese fa), presenza molto cara a Fazio: basti pensare, ad esempio, la loro collaborazione per lo speciale "Binario 21", in onda lo scorso gennaio in occasione della Giornata della Memoria.

Fabio Fazio ospita poi nel suo studio Andriy Shevchenko, ex calciatore, Pallone d'Oro nel 2004 e leggenda del Milan, con la quale nel 2003 vinse una Champions League. Lo scorso 26 settembreil presidente dell'Ucraina Zelensky ha nominato Shevchenko suo consigliere indipendente.

Altro importante ospite della serata è il celebre ùscrittore israeliano David Grossman. Anche attivista e sostenitore della sinistra israeliana, è una voce decisamente autorevole per commentare il conflitto israelo-palestinese.

Gli altri ospiti della prima puntata stagionale di "Che tempo che fa" sono il virologo Roberto Burioni, il giornalista e conduttore Giovanni Floris, la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini, l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini; il giornalista Daniele Raineri, lo scrittore Michele Serra.

Per lo spazio musicale intervengono i The Kolors, campioni dell'estate musicale italiana con la hit "Italodisco".

A chiudere la serata troviamo, intorno alle 22.20, "Che tempo che fa - Il Tavolo", uno spazio leggero che ospita i tanti amici dello show. Qui intervengono Nino Frassica, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Intervengono inoltre Simona Ventura, la Gialappa’s Band, il Mago Forest e Leonardo Fabbri, Medaglia d’Argento nel getto del peso ai Mondiali di atletica di Budapest. Al tavolo torna anche Stash dei The Kolors.

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 15 ottobre 2023)

La prima puntata della nuova edizione di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 15 ottobre 2023, a partire dalle 19.30 su Nove. Il programma visibile anche in live streaming sul sito ufficiale della rete.