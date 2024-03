Che tempo che fa, stasera in tv: Angelina Mango e gli altri ospiti

Scopriamo cosa ci aspetta nel nuovo appuntamento di “Che tempo che fa", in onda oggi, 17 marzo 2024. dalle 20.00 su Nove, condotto da Fabio Fazio. Gli ospiti in studio saranno diversi e offriranno una varietà di spunti interessanti: Come ogni settimana, nel corso della serata vedremo Filippa Lagerback, che introduce gli ospiti di giornata, Luciana Littizzetto, con la sua pagina comica, la cantante Ornella Vanoni, che racconta storie e aneddoti con grande ironia, affiancata da Mara Maionchi. Il programma è preceduto, alle 19.30, dal backstage "Che tempo che farà", con Nino Frassica.

Che tempo che fa: anticipazioni del 17 marzo 2024

Fabio Fazio accoglie oggi in studio Angelina Mango: la vincitrice del 74° Festival di Sanremo con il brano "La noia" sarà presente per condividere la sua esperienza e il suo successo. Figlia dell'indimenticato Mango e della cantante Laura Valente, era già salita alla ribalta grazie al talent "Amici di Maria De Filippi". Con "La noia", già disco di Platino, parteciperà all'Eurovision Song Contest a Malmö, in Svezia, prevista per maggio.

Altri ospiti dell'odierna puntata di "Che tempo che fa" sono Albanese e Virginia Raffaele: I due attori saranno presenti per parlare del loro nuovo film diretto da Riccardo Milani, "Un mondo a parte", un racconto che affronta le sfide e le difficoltà delle scuole italiane di provincia. Il film uscirà nelle sale italiane il 28 marzo.

Tra gli altri ospiti di oggi troviamo anche: Walter Veltroni, che presenterà il suo nuovo romanzo, dal titolo "La condanna"; il climatologo Luca Mercalli, il virologo Roberto Burioni; l'oncologa Giulia Nazzicone. Inoltre, interverranno i giornalisti Aldo Cazzullo, Concita De Gregorio, Nello Scavo e Massimo Giannini, che contribuiranno con le loro opinioni e riflessioni su temi di rilevanza nazionale e internazionale.

Che tempo che fa - Il tavolo

La serata si conclude, come d'abitudine, con con il lungo spaziodel "Tavolo", dove ritroviamo gli ospiti fissi dello show, più gradite presenze. Vediamo, anche questa settimana: Nino Frassica, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini come Signora Coriandoli, Simona Ventura, Francesco Paolantoni, Cristiano Malgioglio e Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann. A loro si aggiungono: Enzo Iacchetti; Maurizio Lastrico, volto noto ai fan di "Don Matteo", attualmente su Sky con la seconda stagione di "Call My Agent - Italia" e dal 1° aprile nel cast della quarta tagione di "LOL - Chi ride è fuori"; Tommaso Zorzi, nuovo giudice di "Cortesie per gli ospiti", dal 25 marzo su Real Time; Miro Tabanelli, primo sciatore maschio italiano ad aver conquistato il podio in una gara della Coppa del Mondo di sci freestyle nella categoria big air. Al Tavolo inoltre Angelina Mango.

Dove vedere Che tempo che fa (17 marzo 2024)

La nuova puntata di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 17 marzo 2024, a partire dalle 20.00 su Nove. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sul sito ufficiale della rete; e on demand su Discovery +, per gli abbonati al servizio.

