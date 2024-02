Che tempo che fa, stasera in tv: Martin Scorsese e gli altri ospiti

Va in onda oggi, domenica 18 febbraio, dalle 20.00 su Nove, una nuova puntata di “Che tempo che fa". Come di consueto, nel corso della serata vedremo Filippa Lagerback, che introduce gli ospiti di giornata, Luciana Littizzetto, con la sua pagina comica, la cantante Ornella Vanoni, che racconta storie e aneddoti con grande ironia, affiancata da Mara Maionchi. A causa delle Final Eight di Basket, trasmesse dal canale Nove, questa settimana la trasmissione non sarà preceduta dal backstage "CHe tempo che farà" con Nino Frassica: l'appuntamento è dunque direttamente per le ore 20.

Che tempo che fa: anticipazioni del 18 febbraio 2024

Il grande protagonista della nuova puntata di "Che tempo che fa", in onda oggi, 18 febbraio, è il regista Martin Scorsese. Vincitore di numerosi Premi (dall'Oscar alla Palma d'Oro), parla con Fabio Fazio del suo ultimo film "Killers of the Flower Moon". Interpretato da Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladstone, narra gli eventi tragici che negli anni '90 del Novecento sconvolsero la terra degli Osage, in Oklahoma: la scoperta del petrolio fece scoppiare violenze ai danni dei locali. Ma l'intervista a Scorsese è anche l'occasione per dialogare con uno dei maggiori registi statunitensi della storia del cinema, autore di capolavori assoluti come "Taxi Driver", "Toro scatenato" e "Quei bravi ragazzi".

Fabio Fazio intervista Marcello Lippi. Ex calciatore e allenatore, è stato il ct dell'Italia Campione del Mondo nel 2006. Impossibile non evocare quei magici momenti: l'incontro avviene in occasione dell'uscita nelle sale (26 febbraio) del documentario a lui dedicato "Adesso vinco io - Marcello Lippi", diretto da Herbert Simone Paragnani e Paolo Geremei, presentato in anteprima nel corso dell'ultimo Torino Film Festival.

Molto atteso è anche l'incontro tra Fazio e Ghali, l'artista che ha ottenuto il quarto posto al Festival di Sanremo con la sua canzone "Casa mia", accolta molto favorevolmente anche dalla critica. Ghali sarà protagonista di un'intervista dopo le polemiche seguite al suo messaggio sul genocidio, pronunciato dopo l'esibizione sanremese e capace di scatenare un putiferio.

Inoltre, il programma accoglie Alberto Angela e Massimo Polidoro, che presenteranno il loro libro "La meraviglia del tutto". Frutto di un lungo confronto tra i due autori, il libro è una conversazione approfondita sulle grandi domande dell'umanità, sull'universo e sulla natura, rappresentando un viaggio emozionante attraverso le origini dell'uomo e il suo straordinario percorso evolutivo.

Che tempo che fa - Il tavolo

La serata termina con l'appuntamento fisso del "Tavolo", che raduna gli di ospiti cari al programma, più ulteriori interventi. Qui ritroviamo Nino Frassica, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli, Simona Ventura, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani nelle vesti di Lapo Elkann. A loro si aggiungono: Cristiano Malgioglio; Frank Matano; Alfa, reduce dal Festival di Sanremo con la sua "Vai!"; Paolo Conticini e Roberta Tagliavini, protagonisti della nuova edizione di 'Cash or Trash - Chi offre di più?', in onda sul canale Nove; Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, medaglia d'argento nei tuffi sincronizzati da 3 metri ai Mondiali di Doha in Qatar.

Dove vedere Che tempo che fa (18 febbraio 2024)

La nuova puntata di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 18 febbraio 2024, a partire dalle 20.00 su Nove. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sul sito ufficiale della rete; e on demand su Discovery +, per gli abbonati al servizio.

