Che tempo che fa, stasera in tv: Antonio Albanese e gli altri ospiti della puntata

Nuovo appuntamento con “Che tempo che fa", programma condotto da Fabio Fazio in onda oggi, domenica 19 novembre 2023, dalle 20.00 (e preceduto alle 19.30 dal backstage "Che tempo che farà") su Nove. Sono tanti gli ospiti della serata e gli argomenti trattati: si va dalla politica allo spettacolo, dalla comicità allo sport.

Che tempo che fa: anticipazioni del 19 novembre

La serata ha inizio alle 19.30 con "Che tempo che farà", un anomalo backstage con Nino Frassica, che incontra vari ospiti che vedremo poi nel corso della puntata. Alle 20.00 Fabio Fazio entra in scena e dà inizio a una nuova puntata del suo "Che tempo che fa", con Filippa Lagerback ad introdurre i vari ospiti, Luciana Littizzetto con il suo spazio comico e la cantante Ornella Vanoni, con storie e aneddoti pieni di ironia.

Tra gli ospiti dell'odierno appuntamento con il programma troviamo Antonio Albanese. Il celebre comico è regista e interprete di "Cento domeniche", il film presentato con successo al Festival del Cinema di Roma e distribuito nelle sale cinematografiche a partire dal 23 novembre. Per Albanese si tratta della quinta prova da regista di un lungometraggio. Fabio Fazio incontra anche Walter Veltroni, regista di "DallAmeriCaruso. Il concerto perduto", un film-evento dedicato al grande Lucio Dalla. In sala sarà visibile dal 20 al 22 novembre. Per lo spazio musicale vediamo in studio il cantautore Samuele Bersani, fresco autore di un brano cantato con Ornella Vanoni, dal titolo "Calma rivoluzionaria": si tratta di una reinterpretazione completa del brano originale "Calma" di Marisa Monte, e anticipa l'uscita dell'album della Vanoni "Calma rivoluzionaria Live 2023", un Best Of con due inediti. Ancora musica con Achille Lauro, che esegue live il suo ultimo singolo "Stupidi ragazzi". Torna a "Che temo che fa" l'attore e comico Enrico Brignano, recentemente esordiente nella letteratura per l'infanzia con "Non facciamone una tragedia - La mitologia secondo me". Tra gli ospiti di rilievo, vediamo anche il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, autore del libro "Fa’ presto, vai piano". A seguire, interventi di esperti di vari esperti: Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; l’economista Carlo Cottarelli; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini; e l’inviato della CNN Ben Wedeman.

Che tempo che fa - Il tavolo

La puntata termina con il tradizionale"Che tempo che fa - Il Tavolo", vasto appuntamento con lo show, dominato dalla spensieratezza. Questa sera rivediamo gli ospiti fissi Nino Frassica, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini come Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani. Presenti al tavolo anche la conduttrice Simona Ventura e il compagno, il Giovanni Terzi: entrambi sono al momento impegnati come concorrenti di "Ballando con le stelle", lo show del sabato sera di Rai 1; Benedetta Parodi, conduttrice di "Bake Off Italia - Dolci al forno", in onda su Real Time"; Marisa Laurito, che ha da poco tempo rilasciato la canzone "Nun se po cchiù parlà", inno sul diritto degli artisti alla satira; Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, medaglie d'oro della canoa ai Giochi Europei di Cracovia nella specialità C2 500 metri.

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 19 novembre 2023)

La quinta puntata della nuova edizione di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 19 novembre 2023, a partire dalle 19.30 su Nove. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sul sito ufficiale della rete, e on demand su Discovery +, per gli abbonati al servizio.

