Che tempo che fa, stasera in tv: Renato Zero e gli altri ospiti

Renato Zero è soltanto uno dei tanti ospiti che arricchiscono l'appuntamento con “Che tempo che fa", in onda oggi, 21 aprile 2024. dalle 20.00 su Nove. Vedremo, come ogni domenica, Filippa Lagerback, che introduce gli ospiti di giornata, Luciana Littizzetto, con la sua pagina comica, la cantante Ornella Vanoni, che racconta storie e aneddoti con grande ironia, affiancata da Mara Maionchi. Il programma è preceduto, alle 19.30, dal backstage "Che tempo che farà", con Nino Frassica.

Che tempo che fa: anticipazioni del 21 aprile 2024

Fabio Fazio ospita nel suo studio una serie di ospiti di spicco. Come non iniziare Per iniziare ds Renato Zero? Tra i personaggi più iconici della musica italiana, è attualmente impegnato nella sua tournée dal titolo "Autoritratto - I concerti evento 2024" dopo il recente successo del suo ultimo album, "Autoritratto". L'incontro sarà l'occasione per raccontare storie e aneddoti di una carriera unica, attraversata da brani indimenticabili come “I migliori anni della nostra vita”, "Mi vendo", “Triangolo”, "Il cielo", “Cercami”, “Il carrozzone”, “Il cielo”, “Mi vendo”, “Magari”, “Più su”, “Nei giardini che nessuno sa”, soltanto per citarne alcuni.

Altro importante ospite di giornata è Roberto Bolle, il celebre e amato ballerino che, il 29 aprile, sarà protagonista della nuova edizione dello show "Viva la danza", celebrazione appassionata della Giornata Mondiale della danza, disciplina nella quale l'Étoile è rappresentante eccezionale.

Molto atteso il ritorno di Roberto Saviano, autore del nuovo libro "Noi due ci apparteniamo", un'esplorazione intensa e cruda sul tema del sesso, amore, violenza e tradimento nel mondo dei boss criminali. Lo scrittore di "Gomorra" è inoltre impegnato in teatro con "Appartenere - Vita intima del potere criminale".

Per la pagina dedicata alla musica, ascolteremo il cantautore Diodato, live con il suo brano "Ti muovi", portato in gara all'ultimo Festival di Sanremo, già Disco d'Oro e parte del suo ultimo progetto musicale, dal titolo "Ho acceso un fuoco".

Accanto a loro, ci saranno personalità care a "Che tempo che fa", pronte a discutere dei temi più caldi del momento: spazio dunque al virologo Roberto Burioni. al Prof. Franco Locatelli, il Prof. Roberto Burioni, al climatologo Luca Mercalli. E, ancora: ci sarà la Vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; Alessandro De Angelis; Massimo Giannini; Michele Serra.

Che tempo che fa - Il tavolo

La serata si conclude, come d'abitudine, con con l'ampio spazio del "Tavolo", dove ritroviamo gli ospiti fissi dello show, più ulteriori presenze. Vediamo, anche questa settimana: Nino Frassica, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini come Signora Coriandoli, Simona Ventura, Francesco Paolantoni, Cristiano Malgioglio e Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann. Intervengono, inoltre: Stefano De Martino, Elio, Gianluca Torre, Alessandra Celentano e la capitana della Nazionale Italiana femminile di volley Myriam Sylla. Torna al tavolo anche Diodato.

Dove vedere Che tempo che fa (21 aprile 2024)

La nuova puntata di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 21 aprile 2024, a partire dalle 20.00 su Nove. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sul sito ufficiale della rete; e on demand su Discovery +, per gli abbonati al servizio.

