Che tempo che fa, stasera in tv: Andrea Bocelli e gli altri ospiti della puntata

Va in onda oggi, domenica 21 gennaio, dalle 20.00 su Nove la seconda puntata del 2024 di “Che tempo che fa", il programma condotto da Fabio Fazio e preceduto alle 19.30 dallo spazio "Che tempo che farà", backstage con Nino Frassica. Immancabili le presenze di Filippa Lagerback, che introduce gli ospiti della serata, Luciana Littizzetto, con la sua pagina comica e satirica, la cantante Ornella Vanoni, che racconta storie e aneddoti con grande ironia.

Che tempo che fa: anticipazioni del 21 gennaio 2024

Il grande protagonista della nuova puntata di "Che tempo che fa" è Andrea Bocelli, celebre per la sua eccezionale carriera musicale lunga 30 anni ed esaltata da numeri eccezionali: dai 90 milioni di dischi venduti in tutto il mondo alle sei nomination ai Grammy Awards; ma è altresì importante citare la fondazione che ha co-fondato nel 2011, la Andrea Bocelli Foundation (ABF), dedicata a progetti che mirano a valorizzare il potenziale delle persone e delle comunità in situazioni di povertà, analfabetismo ed esclusione sociale.



Il regista Saverio Costanzo e l'attore Willem Dafoe presentano il film "Finalmente l’alba", in concorso alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia e in uscita nelle sale italiane dal 14 febbraio. Il cast del film comprende anche Lily James, Alba Rohrwacher, Rebecca Antonaci, Joe Keery e Rachel Sennott. Da notare che Dafoe sarà presto nelle nostre sale (25 gennaio) anche con "Povere creature!", lungometraggio di Yorgos Lanthimos con Emma Stone, Leone d'oro veneziano.

Gli ospiti musicali di questo appuntamento sono i Subsonica, che si esibiscono dal vivo con il singolo "Mattino di luce" estratto dal loro decimo album "Realtà aumentata".

C'è grande attesa per lo spazio dedicato all'attualità, che vede il ritorno in tv di Lucia Annunziata, la giornalista e conduttrice che, proprio come Fazio, ha lasciato la Rai dopo la passata stagione televisiva. Presenti come di consueto anche: l’inviato di Avvenire Nello Scavo; l’editorialista del Corriere della Sera Ferruccio de Bortoli; l’editorialista de La Repubblica Massimo Giannini.



La puntata prevede un'intervista esclusiva a Roberto Speranza, autore del libro "Perché guariremo. Dai giorni più duri a una nuova idea di salute," una cronaca dei mesi trascorsi come Ministro della Salute durante l'emergenza pandemica Covid-19. Presenti, inoltre, figure di spicco come: Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all'Università Vita-Salute San Raffaele; Camillo Porta, professore Ordinario di Oncologia Medica all'Università di Bari e direttore della Divisione di Oncologia Medica dell'Azienda Ospedaliera-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari; Don Davide Banzato; Serena Banzato, atleta paralimpica, psicologa dello sport e psicoterapeuta, autrice di "CAMMINA, VIVI, AMATI. Pillole per ripartire un passo alla volta".

Che tempo che fa - Il tavolo

La serata si conclude con l'appuntamento fisso di "Che Tempo Che Fa – Il Tavolo", che vede la partecipazione di ospiti fissi o cari al programma: Nino Frassica, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini come Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura e Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann. In più, vediamo: Francesco Mandelli e Fabrizio Biggio,dal 27 gennaio in sala con l'atteso "I soliti idioti 3 - Il ritorno", ben 12 anni dopo il secondo capitolo; il cantante e personaggio televisivo Cristiano Malgioglio, attualmente giudice di "Tali e quali", in onda su Rai 1; Francesco Panella, ristoratore e conduttore di "Little Big Italy", sul canale Nove; Stefania Constantini, campionessa di curlin.

Dove vedere Che tempo che fa (21 gennaio 2024)

La nuova puntata di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 21 gennaio 2024, a partire dalle 19.30 su Nove. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sul sito ufficiale della rete, e on demand su Discovery +, per gli abbonati al servizio.

Stasera e domani in TV