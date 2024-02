Che tempo che fa, stasera in tv: Naomi Campbell e gli altri ospiti

Oggi, domenica 25 febbraio, dalle 20.00 su Nove, va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa". Come ogni settimana, nel corso della serata vedremo Filippa Lagerback, che introduce gli ospiti di giornata, Luciana Littizzetto, con la sua pagina comica, la cantante Ornella Vanoni, che racconta storie e aneddoti con grande ironia, affiancata da Mara Maionchi. Il programma è preceduto, alle 19.30, dal backstage "Che tempo che farà", con Nino Frassica.

Che tempo che fa: anticipazioni del 25 febbraio 2024

Tra gli ospiti della nuova puntata di Naomi Campbell spicca la presenza di Naomi Campbell, tra le più importanti top model di sempre. Classe 1970, ha sfilato per tutte le più grandi case di moda al mondo ed è stata testimonial di campagne pubblicitarie importantissime. che sarà al centro di una mostra presso il Victoria & Albert Museum di Londra, inaugurata il 22 giugno, intitolata "Naomi" e dedicata agli abiti che hanno segnato la sua carriera e l'evoluzione della moda. Si parlerà, inoltre, del suo debutto nel mondo della moda come stilista, avvenuto nel 2023 e capace di aggiungendo un altro tassello alla sua importante carriera.

Per la pagina dedicata al cinema, intervengono Sabrina Ferilli e Christian De Sica. Si parla del film "Un altro Ferragosto" di Paolo Virzì, dal 7 marzo nelle nostre sale. Si tratta del sequel del celebre "Ferie d’agosto", del 1996, che valse a Virzì il prestigioso David di Donatello per il Miglior film. Nel ricchissimo cast del nuovo lungometraggio troveremo, tra gli altri, anche Silvio Orlando, Laura Morante, Andrea Carpenzano, Vinicio Marchioni, Emanuela Fanelli e Rocco Papaleo.

Fabio Fazio accoglie poi in studio Luisa Ranieri, protagonista della terza stagione della serie di successo "Le indagini di Lolita Lobosco", da lunedì 4 marzo in prima tv su Rai 1.

Per quanto riguarda la musica, la band dei The Kolors si esibisce live con il loro brano "Un ragazzo una ragazza", presentato recentemente al 74esimo Festival di Sanremo e tra i successi radiofonici del momento.

Tra gli altri ospiti, cari al programma, ritroviamo: il professor Roberto Burioni, Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele, sempre presente per fornire chiarezza e informazioni riguardo all'attualità e alle tematiche legate alla salute pubblica; Annalisa Cuzzocrea, vicedirettrice de La Stampa, Concita De Gregorio, Massimo Giannini e Michele Serra, pronti a discutere e analizzare gli avvenimenti del momento.

Che tempo che fa - Il tavolo

La serata termina con l'appuntamento fisso del "Tavolo", che raduna gli di ospiti cari al programma, più ulteriori interventi. Qui ritroviamo Nino Frassica, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli, Simona Ventura, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani nelle vesti di Lapo Elkann. A loro si aggiungono: il Mago Forest e Katia Follesa, tra i protagonisti di "LOL 3", su Prime Video; Gabriele Cirilli, visto con Paolantoni a "Tale e quale Show Sanremo"; la grande nuotatrice Simona Quadarella, recente vincitrice di 2 medaglie d'oro ai Mondiali in vasca lunga di Doha (Qatar): in più, al Tavolo torna Stash, frontman dei The Kolors.

Dove vedere Che tempo che fa (25 febbraio 2024)

La nuova puntata di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 25 febbraio 2024, a partire dalle 20.00 su Nove. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sul sito ufficiale della rete; e on demand su Discovery +, per gli abbonati al servizio.

Stasera e domani in TV