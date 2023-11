Che tempo che fa, stasera in tv: Monica Bellucci e gli altri ospiti della puntata

Nella nuova puntata di “Che tempo che fa", in onda oggi, domenica 26 novembre 2023, dalle 20.00 - e preceduto alle 19.30 dal dallo spazio "Che tempo che farà" - su Nove, Fabio Fazio dedica un ampio spazio al cinema italiano, con ospiti come Monica Bellucci, Miriam Leone, Christian De Sica e Gabriele Salvatores.

Che tempo che fa: anticipazioni del 26 novembre

La serata prende il via alle 19.30 con "Che tempo che farà", un dietro le quinte condotto da Nino Frassica, che si imbatte in diversi ospiti presenti successivamente, nel corso della serata. Alle 20.00, Fabio Fazio fa il suo ingresso, inaugurando il nuovo appuntamento con "Che tempo che fa". Con Filippa Lagerback ad introdurre i vari ospiti, Luciana Littizzetto a offrire il suo contributo comico e la cantante Ornella Vanoni, che condivide racconti e divertenti aneddoti.

L'odierna puntata del programma offre un ampio spazio al cinema italiano. Monica Bellucci e Miriam Leone, presentano "Diabolik – Chi sei?", film che le vede in scena accanto a Giacomo Gianniotti: e Valerio Mastandrea. Si tratta del terzo e ultimo capitolo di una saga diretta dai Manetti Bros, tratto dal celeberrimo fumetto creato dalle sorelle Giussani. Il film uscirà nelle sale cinematografiche giovedì 30 novembre. Ancora cinema con Christian De Sica, protagonista de "I limoni d’inverno", diretto da Caterina Caronee in uscita il 30 novembre dopo l'anteprima alla Festa del Cinema di Roma; e con suo figlio Brando De Sica, regista di "Mimì – Il principe delle tenebre", un film di genere ben accolto dalla critica: presentato in anteprima al Festival di Locarno, è uscito nelle sale il 16 novembre. Fabio Fazio ospita poi in studio Gabriele Salvatores. Oscar per il miglior film straniero per "Mediterraneo", il regista presenta il libro "Lasciateci perdere", scritto con Paola Jacobbi. Un viaggio generazionale, ricco di ricordi autobiografici, tra cinema, politica e ideali. Per la pagina musicale ascoltiamo Noemi. L'occasione è di quelle importanti e più che mai attuali: la cantante è stata premiata lo scorso settembre al “Women In Cinema Award” per il suo impegno contro la violenza sulle donne e il body shaming. Ritroviamo anche questa sera le voci di Ferruccio de Bortoli, Concita De Gregorio, Massimo Giannini, Michele Serra e di Ben Wedeman, inviato della CNN.

Che tempo che fa - Il tavolo

La puntata si conclude con la leggerezza di "Che tempo che fa - Il Tavolo", ampia e divertente parentesi in compagnia di tanti ospiti e amici del programma. Innanzitutto Nino Frassica (imperdibile la sua pagina di "Novella bella"); e poi Mara Maionchi, Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Ubaldo Pantani come Lapo Elkann, Simona Ventura, il Mago Forest, Giorgio Gherarducci della Gialappa’s Band. In più, lo chef Bruno Barbieri, in libreria col nuovo libro/ricettario "Si fa così", Giacomo Casadei, campione olimpico giovanile in carica del salto ostacoli dell’equitazione. Torna anche al Tavolo Noemi.

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 26 novembre 2023)

La sesta puntata della nuova edizione di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 26 novembre 2023, a partire dalle 19.30 su Nove. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sul sito ufficiale della rete, e on demand su Discovery +, per gli abbonati al servizio.

Stasera e domani in TV