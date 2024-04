Che tempo che fa, stasera in tv: Antonio Scurati, Francesca Fagnani e gli altri ospiti

Dalle parole di Antonio Scurati all'intervista a Francesca Fagnani, dalla musica di Noemi alla coppia Raoul Bova-Rocío Muñoz Morales: scopriamo cosa propone “Che tempo che fa", in onda oggi, 28 aprile 2024. dalle 20.00 su Nove. Vedremo, come ogni domenica, Filippa Lagerback, che introduce gli ospiti di giornata, Luciana Littizzetto, con la sua pagina comica, la cantante Ornella Vanoni, che racconta storie e aneddoti con ironia. Il programma è preceduto, alle 19.30, dal backstage "Che tempo che farà", con Nino Frassica.

Che tempo che fa: anticipazioni del 28 aprile 2024

C'è grande attesa per l'intervista di Fabio Fazio ad Antonio Scurati. Scrittore nato a Napoli nel 1969, premio Strega 2019 per "M. Il figlio del secolo" (primo capitolo di una serie incentrata su Benito Mussolini). L'argomento principe di discussione è noto: L'autore era stato inizialmente invitato come ospite della puntata del 20 aprile del programma "Chesarà...", trasmesso su Rai 3. Il suo intervento prevedeva di esporre un monologo sull'Anniversario della liberazione d'Italia, criticando Fratelli d'Italia, partito membro della maggioranza di governo, per non aver mai "ripudiato il suo passato neo-fascista". La partecipazione di Scurati è stata successivamente annullata, suscitando critiche da parte dei partiti di opposizione. Il direttore dell'Approfondimento della Rai, Paolo Corsini, e la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, hanno entrambi negato le accuse di censura, sostenendo invece che la decisione fosse stata presa a causa di divergenze sul compenso economico; ma questa versione è stata contraddetta sia dall'autore stesso, sia dalla stessa Bortone, che ha comunque letto di persona il monologo durante la puntata di "Chesarà....".

Fabio Fazio ospita in studio anche Francesca Fagnani, conduttrice di "Belve", in onda martedì 30 aprile su Rai 2 con l'ultima puntata stagionale. Le interviste irriverenti e senza tabù della giornalista sono diventate prima di culto, per poi approdare alla prima serata televisiva ottenendo il favore del pubblico anche per merito di un notevole passaparola del web. Per una volta, stasera, vedremo la Fagnani passare dal ruolo di intervistatrice a quello di intervistata e parlerà del suo libro inchiesta "Mala. Roma Criminale".

Altri ospiti dell'odierno appuntamento con "Che tempo che fa" sono Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales, coppia nella vita e affiatato team che non deve farsi catturare in "Celebrity Hunted: Caccia all’uomo", reality disponibile dal 6 maggio su Prime.

Per lo spazio musicale troviamo la cantante Noemi. Diventata famosa nel 2009 grazie alla sua partecipazione a "X Factor", si è successivamente affermata come una delle voci femminili più amate del nostro panorama musicale: in gara al Festival di Sanremo per sette volte, questa sera presenta il suo nuovo singolo "Non ho bisogno di te". Mercoledì 1° maggio vedremo Noemi su Rai 3 in veste di conduttrice, insieme al collega Ermal Meta, del Concerto del Primo Maggio di Roma.

Interverranno nel corso della serata anche: Franco Di Mare, che presenterà il libro "Le parole, per dirlo. La guerra fuori e dentro di noi"; il Presidente del Coni Giovanni Malagò; il content creator e divulgatore Edoardo Prati; l’economista Tito Boeri; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; la Vicedirettrice de La Stampa Annalisa Cuzzocrea; l’editorialista di Repubblica Massimo Giannini; l’inviato di Avvenire Nello Scavo; Michele Serra.

Che tempo che fa - Il tavolo

La serata si conclude con il "Tavolo", uno spazio che accoglie gli ospiti fissi dello show, arricchito di volta in volta anche da altre gradite presenze. Vediamo, anche questa settimana: Nino Frassica, Mara Maionchi, Simona Ventura, Maurizio Ferrini come Signora Coriandoli, Simona Ventura, Francesco Paolantoni, Cristiano Malgioglio e Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann. Intervengono, inoltre: direttamente da "GialappaShow", Max Giusti e Mago Forest; Andrea Delogu, fra i protagonisti del film “Sei nell’anima”, biopic dedicato a Gianna Nannini, dove interpreta Mara Maionchi; Frank Matano; Sara Franceschi, vincitrice della medaglia di Bronzo nei 400 metri misti agli ultimi Mondiali di nuoto; Paola Barale, che presenta lo spettacolo teatrale "Tris di cuori". Rivediamo al tavolo anche Noemi.

Dove vedere Che tempo che fa (28 aprile 2024)

La nuova puntata di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 21 aprile 2024, a partire dalle 20.00 su Nove. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sul sito ufficiale della rete; e on demand su Discovery +, per gli abbonati al servizio.

