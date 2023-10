Che tempo che fa, stasera in tv: Fedez e gli altri ospiti della puntata

Continua il grande successo della nuova edizione di “Che tempo che fa": dopo il debutto vincente e la successiva riconferma della scorsa settimana, il programma condotto da Fabio Fazio torna oggi, 29 ottobre, dalle 19.30 su Nove. Scopriamo chi sono gli ospiti di oggi, che spaziano come di consueto dal mondo dello spettacolo a quello della politica, dalla cultura alla comicità.

Che tempo che fa: anticipazioni del 29 ottobre

La lunga serata di "Che tempo che fa" ha inizio alle 19.30 con la striscia ribattezzata "Che tempo che farà", un sorta di backstage dove Nino Frassica guida lo spettatore alla scoperta del dietro le quinte,con tanto di partecipazione dello stesso Fabio Fazio e il coinvolgimento di alcuni degli ospiti che vedremo poi nel corso della serata.

Alle 20 Fazio Fazio entra in studio e intervista i tanti ospiti che popolano il programma, introdotti di volta in volta da Filippa Lagerback. Attesissimo è l'incontro con Fedez: pochi giorni fa abbiamo visto il conduttore ospite del podcast di Fedez - e di Mr. Marra - "Il muschio selvaggio". Questa sera i ruoli si invertono e c'è grande curiosità di sapere se i due faranno riferimento ai problemi che hanno avuto con la Rai. Fazio ha dichiarato ai microfoni del podcast: "Non sono stato cacciato dalla Rai, non sono un martire. Quando dopo 40 anni capisci che il proprietario di casa non ti ha rinnovato l'affitto, devi prendere una decisione".

Altro importante ospite musicale di questa puntata è il grande cantautore Gino Paoli. Autore di classici della nostra canzone come "Il cielo in una stanza", "Una lunga storia d'amore", "Senza fine" e "Sapore di sale", Paoli presenta per l'occasione il suo libro "Cosa farò da grande - I miei primi 90 anni", scritto con Daniele Bresciani. Il grande cantautore sarà anche co-protagonista di un eccezionale incontro con Ornella Vanoni (quest'anno ospite fisso del programma), con la quale ebbe in passato una importante storia d'amore.

Cambiando argomento, Fabio Fazio incontra Elly Schlein, segretaria del Pd, che avrà modo di parlare della situazione politica italiana: dal primo anno del governo Meloni alle prossime riforme, fino, ovviamente, ai programmi presenti e futuri dell'opposizione.

Gli altri ospiti del nuovo appuntamento con "Che tempo che fa" sono: Alberto Mantovani, curatore del libro "La cura del futuro. I vaccini dalle infezioni alla sfida al cancro", scritto con Guido Forni, Lorenzo Moretta e Giovanni Rezza (e con la prefazione di Giorgio Parisi); Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Andrea Malaguti, direttore de La Stampa; Massimo Giannini, editorialista de La Repubblica; Nello Scavo, inviato di Avvenire e autore del libro "Le mani sulla guardia costiera"; Daniele Raineri, inviato de La Repubblica; Michele Serra.

Puntuale come sempre arriva Luciana Littizzetto, spalla ormai storica di Fazio, con il suo spazio comico. Che tempo che fa - Il tavolo

La puntata si conclude con "Che tempo che fa - Il Tavolo", appuntamento ricco di divertimento, spensieratezza e gustosi aneddoti. Questa sera siedono al tavolo: Nino Frassica, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani tra gli ospiti fissi. Presenti, in più: il rapper Frankie hi-nrg mc; la ciclista Vittoria Bussi, che lo scorso 13 ottobre ha realizzato il nuovo record dell’ora femminile, prima donna della storia a superare la barriera dei 50 chilometri; Roberto Giacobbo; Giovanni Cacioppo; Paolo Conticini e Alessandro Rosa, protagonisti del programma del canale Nove "Cash or Trash – Chi offre di più".

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 29 ottobre 2023)

La terza puntata della nuova edizione di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 29 ottobre 2023, a partire dalle 19.30 su Nove. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sul sito ufficiale della rete, e on demand su Discovery +, per gli abbonati al servizio.