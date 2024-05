Che tempo che fa, stasera in tv: Lautaro Martínez e gli altri ospiti

Lo sport, la musica, il cinema, l'attualità e molto altro: leggiamo cosa propone “Che tempo che fa", in onda oggi, 5 maggio 2024, dalle 20.00 su Nove. Vedremo, come ogni domenica, Filippa Lagerback, che introduce gli ospiti di giornata, Luciana Littizzetto, con la sua pagina comica, la cantante Ornella Vanoni, che racconta storie e aneddoti con ironia.

Che tempo che fa: anticipazioni del 5 maggio 2024

La nuova puntata di "Che tempo che fa" ospita il capitano dell'Inter Lautaro Javier Martinez, fresco campione d'Italia 2023/2024 con i nerazzurri e celebrato dai tifosi durante la lunga sfilata sul pullman scoperto dopo la partita Inter-Torino. Classe 1987, già campione del mondo in carica con la sua Argentina, il bomber - praticamente certo capocannoniere della serie A che volge al termine - parlerà dei trionfi sportivi, ma anche della sulla sua vita privata, condividendo anche i momenti difficili affrontati.



Fabio Fazio ospita in studio l'attrice e supermodella francese Laetitia Casta, protagonista del film "Una storia nera" diretto da Leonardo D'Agostini - che dirige anche Cristiana Dell'Anna, Mario Sgueglia - e in uscita al cinema il 16 maggio 2024. Grande star delle passerelle e musa dei più importanti stilisti, la Casta ha poi intrapreso una felice carriera da attrice, tra cinema, televisione e teatro.

Per lo spazio musicale ritroviamo Francesco Gabbani che presenterà il suo nuovo singolo dal titolo "Frutta malinconia". Il brano, prodotto da Katoo e composto da Francesco Gabbani insieme a suo fratello Filippo Gabbani e Pacifico, segna l'inizio di un nuovo progetto discografico. Gabbani si è affermato grazie a brani come "Amen", vincitore di Sanremo Giovani, "Occidentali's Karma", canzone con cui ha trionfato tra i big al Festival di Sanremo nel 2017, e “Viceversa”.

La lista degli ospiti continua con il Premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, che presenterà il suo primo libro di fiabe "La Mosca Verdolina e altre storie per chi non vuol dormire"; il fumettista Zerocalcare, atteso con il suo nuovo libro "Quando muori resta a me", ritorno alla narrativa disegnata; Diego Abatantuono, tra i più amati comici e attori del cinema italiano, con una carriera di oltre 50 anni alle spalle e molti riconoscimenti.

Interverranno nel corso della serata anche: il content creator e divulgatore Edoardo Prati; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Sandra Misale, Assistant Professor alla Johns Hopkins University di Baltimora dove ha fondato il Misale Lab; l’economista Carlo Cottarelli; la vicedirettrice del Corriere della sera Fiorenza Sarzanini; Concita De Gregorio; Massimo Giannini.

Che tempo che fa - Il tavolo

La serata si conclude con il "Tavolo", uno spazio che accoglie gli ospiti fissi dello show, arricchito di volta in volta anche da altre gradite presenze. Vediamo, anche questa settimana: Mara Maionchi, Simona Ventura, Maurizio Ferrini come Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani nei panni di Lapo Elkann. Partecipano inoltre: Yury Chechi, ex ginnasta vincitore della medaglia d'oro alle olimpiadi di Atlanta 1996 e vincitore, dal 1993 al 1997, di 5 ori mondiali consecutivi; il cantautore Luca Barbarossa, nelle librerie dal 7 maggio con “Cento storie per cento canzoni”; la Gialappa’s Band; Gabriele Cirilli; Herbert Ballerina, tra i protagonisti della nuova stagione di “Celebrity Hunted”. Tornano al tavolo anche Diego Abatantuono e Francesco Gabbani.

Dove vedere Che tempo che fa (5 maggio 2024)

La nuova puntata di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 5 maggio 2024, a partire dalle 20.00 su Nove. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sul sito ufficiale della rete; e on demand su Discovery +, per gli abbonati al servizio.

