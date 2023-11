Che tempo che fa, stasera in tv: Ligabue e gli altri ospiti della puntata

Grande successo del canale Nove, la nuova edizione di “Che tempo che fa", vede oggi, domenica 5 novembre 2023, a partire dalle 19.30, un'altra attesa tappa. Molto eterogeneo il cast di ospiti, che permettono al programma di spaziare tra argomenti alti e parentesi più leggere.

Che tempo che fa: anticipazioni del 5 novembre

Dopo l'introduzione delle 19.30 - "Che tempo che farà", condotta da Nino Frassica - alle 20.00 Fabio Fazio dà il via al programma, con Filippa Lagerback ad introdurre gli ospiti, Luciana Littizzetto con la sua pagina comica e satirica e Ornella Vanoni, con i suoi divertenti aneddoti.

Fabio Fazio accoglie nel suo studio l'amatissimo cantautore Luciano Ligabue, che presenta live il suo nuovo singolo "La metà della mela", contenuto nel suo ultimo album “Dedicato a noi”. Al momento il rocker di Correggio è impegnato in un tour nei palazzetti italiani, per un totale di 29 date.

Altra attesa intervista della serata è quella a Vincenzo Mollica, istituzione di casa Rai ma, in generale, tra i più celebri narratori dello spettacolo di casa nostra. Mollica viene celebrato e presenta il suo monologo "L’arte di non vedere", che porterà in scena all’Auditorium Parco della Musica a Roma e al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Ex presenza fissa di "Che tempo che" fa, Fabio Volo torna questa sera a dialogare con Fabio Fazio: argomento centrale è il suo ultimo romanzo "Tutto è qui per te", nelle librerie dal 14 novembre.

Tra gli altri ospiti della puntata troviamo anche: Antonio Tajani, Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Segretario di Forza Italia; Ben Wedeman, inviato della CNN; Maurizio Molinari, Direttore de La Repubblica; Aldo Cazzullo; Massimo Giannini.

E ancora: Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico; Franco Locatelli, Direttore del Dipartimento di Oncoematologia, Terapia cellulare, Terapie Geniche e Trapianto Emopoietico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e Presidente del Consiglio Superiore di Sanità; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele.

Che tempo che fa - Il tavolo

La puntata si chiude con il tradizionale "Che tempo che fa - Il Tavolo", appuntamento divertente e spensierato. Questa sera troviamo al tavolo: Nino Frassica, Mara Maionchi, Maurizio Ferrini nei panni della Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni e Ubaldo Pantani tra gli ospiti fissi. Presenti, in più: Simona Ventura; Cristiano Malgioglio, che parla del suo nuovo brano (e relativo videoclip) "Vita Porno"; Max Giusti, attualmente in sala con il film "La seconda chance"; Gabriele Corsi, conduttore di "Don’t Forget the Lyrics! - Stai sul pezzo" e “Il contadino cerca moglie"; il pentatleta Giorgio Malan, Medaglia D’Oro ai Giochi Europei di Cracovia nella gara individuale di pentathlon moderno.

Dove vedere Che tempo che fa (domenica 29 ottobre 2023)

La quarta puntata della nuova edizione di "Che tempo che fa" va in onda oggi, domenica 5 novembre 2023, a partire dalle 19.30 su Nove. Il programma è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sul sito ufficiale della rete, e on demand su Discovery +, per gli abbonati al servizio.

