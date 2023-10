Che tempo che fa, Fabio Fazio: "L'attacco a Israele momento difficile del nostro tempo"

Che tempo che fa è tornato sul Nove per una stagione il cui format resta invariato, tanto che sui social sono già nate polemiche a tal proposito. Ma oggi l'argomento di punta è un altro, l'attacco di Israele da parte di Hamas, e Fabio Fazio introduce la puntata nel migliore dei modi, lasciando spazio al monologo di Michele Serra: "A dire il vero cominciamo in un momento particolarmente difficile del mondo e del nostro tempo. Abbiamo deciso di cominciare chiamando Michele Serra perché le parole sono importanti. A te il compito di introdurci nel difficile clima che stiamo vivendo".

Il monologo di Michele Serra

Il giornalista Michele Serra, chiamato in causa dal conduttore, ricorda una frase detta dal padre di una giovane vittima dell'attacco, una ragazza che di colpe non ne aveva, e commenta: “Lui ha detto che non dovremmo chiamarli bestie, perché sono diavoli. Non dobbiamo più dirlo, ci allontana dalla realtà delle cose", perché le bestie uccidono per sopravvivenza, non per vendetta, né per ideologia o religione, mentre in Israele, nei villaggi ucraini, nella striscia di Gaza, nei villaggi sudanesi e yemeniti si muore per odio. "Torniamo al Diavolo, che forse è la pista giusta", prosegue Serra, ricordando che il diavolo è il calunniatore per eccellenza, "colui che si intromette": "È chi avvelena i discorsi, chi distorce la verità alimentando discordia. La sua arma principale è la menzogna: mente per guastare gli animi. C'è quasi sempre una menzogna all'inizio della guerra, quella delle razze superiori e inferiori, la menzogna dell'aggressore che si spaccia sempre per aggredito e quella più infame che è muovere guerra perché Dio lo vuole. Se il torto è sempre solo del nemico e mai il nostro, la prima vittima è la verità. Il linguaggio della guerra è la propaganda, la menzogna e la calunnia reciproca. Il torto in Medio Oriente è ovunque, nessuno ne è immune. Ammetterlo vorrebbe dire riaprire un varco verso la verità e in guerra non c'è spazio per questo. Il volto del diavolo è sempre molto simile al nostro, il re della menzogna e della guerra ha il volto degli uomini. Basta guardarlo per vedere quanto ci assomiglia. Il diavolo non ha bisogno di esistere, esiste l’uomo e tanto basta per dare un volto al male". Parole forti quelle del giornalista che introduce l'argomento della guerra, ripreso poi da David Grossman in collegamento video.

David Grossman parla del figlio

Per la prima volta da quando Fabio Fazio e David Grossman si conoscono - parliamo di anni - lo scrittore parla della tragica morte del figlio, venuto a mancare nel 2006 proprio a causa di un conflitto bellico contro il Libano. Il dolore è evidente, e Fazio, una volta finito il suo intervento, lo abbraccia forte virtualmente e ammette: "La nostra amicizia dura da anni proprio perché non abbiamo mai affrontato l'argomento prima di adesso". È bene dire che non è il conduttore a chiedergli di raccontarlo, ma lo scrittore a decidere di farlo, di parlarne esplicitamente. Massimo Giannini in studio commenta: "Lui è un grande. Tra l’altro lui ha perso un figlio in una realtà simile. Il dolore c'è, però anche una straordinaria lucidità. Israele è un miracolo, ma Grossman ha ragione". Su cosa? "C’era un patto dietro l’idea della fondazione dello Stato di Israele: garantire un posto sicuro per gli ebrei. Il governo israeliano ha tradito il cuore delle persone", dice lo scrittore per poi aggiungere: "La nostra paura è quella di perdere il nostro Paese, di pagare un prezzo troppo grande". Nel discorso Grossman afferma: "Essere esposto a una brutalità così incredibile, a questo male totale, ti fa non voler essere in quel mondo che permette dei comportamenti di questo genere. Hai la sensazione che la tua mente non possa contenere tutto questo, che la lingua non possa esprimere ciò che è stato fatto. Certo Israele ha commesso tanti errori negli anni, ma questo è un male assolutamente unico ed estremo, come non lo abbiamo mai conosciuto prima. Non è possibile paragonare neanche i 56 anni di occupazione con questo massacro brutale, perché il massacro aveva uno scopo: quello di colpire civili totalmente inermi".