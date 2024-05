Fazio ospita la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen a Che Tempo Che Fa

Domenica 12 maggio, per l'ultima puntata della stagione di Che Tempo Che Fa, il programma in onda sul Nove ospiterà la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. L'annuncio è arrivato attraverso i canali social del talk e del conduttore Fabio Fazio: "Nella giornata della festa dell’Europa abbiamo il piacere di comunicare che per l’ultima puntata di @chetempochefa avremo ospite: la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen", ha scritto a corredo di un video dedicato alla politica tedesca.

Oltre a Ursula von der Leyen, ospiti del programma saranno anche Paola Cortellesi, reduce dall'enorme successo del suo film C'è ancora domani per il quale ha vinto ben 6 David di Donatello, su 19 candidature totali, e Antonello Venditti che si racconterà a 40 anni dall'uscita di un vero inno generazionale, Notte prima degli esami. Un finale che promette il successo delle precendenti puntate quello anticipato del programma che si appresta a concludere la sua prima stagione sul Nove.