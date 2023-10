Che tempo che fa, Liliana Segre ricorda: "Sono una donna di pace, non ho risposte"

Fabio Fazio ospita Liliana Segre nella prima puntata di Che tempo che fa - in onda sul Nove domenica 15 ottobre - e la introduce subito dopo aver parlato dell'attacco in Israele. L'intervista parte proprio dalle parole dello scrittore David Grossman, che per la prima volta parla della morte del figlio Uri in diretta.

Le parole di Liliana Segre

Liliana Segre entra nello studio di Che tempo che fa mantenendo un'espressione seria come richiede la tragica situazione che stiamo vivendo e si collega subito a quanto detto in precedenza sull'attacco a Israele: “Quando mi hai chiamata per venire qua, due mesi fa, volevo dirti una cosa: quello che volevo lasciare di me - credo sia una cosa bella, morale e interessante - è la Commissione contro l'incitamento all'odio di cui sono la presidente. Se una commissione parte con questo principio e ascolta tutte le voci che si palesano per parteciparvi, uno dice 'cos’è un’utopia?' quando ti capita di essere viva e sentire, vedere quello che sta succedendo in quel mondo in cui speri che non ci sia l'incitamento all'odio. Allora è tutto inutile, quelle utopie che si erano presentate negli anni, come le shalom... Allora è tutto inutile, quelle utopie che si sono presentate negli anni... Altro che incubo, delusione, disperazione, che speranze ci sono per una nonna come me che ha visto bambini morire in quel modo? Ho capito che la vita mi aveva dato false speranze", dice la Segre prima di sentirsi chiedere da Fazio "cosa alimenta l’odio?".

L'ospite risponde: "Io vorrei capirlo fino in fondo, probabilmente non sono abbastanza dentro le cose. Ho sempre vissuto a Milano, ho visto il bullo a scuola, la lite tra condomini, ma arrivare a quell’odio dimostrato da ambo le parti la trovo una cosa terribile, una cosa che non mi fa dormire. Mi fa sentire così incapace, così impossibilitata a fare qualcosa. Non ho una risposta, perché sono una donna di pace”. Alla domanda "come si fa a procurare così tanto dolore a un altro essere umano?", la senatrice risponde: “C’è anche una scelta di odio e vendetta, io ho fatto prestissimo questa scelta. Non potevo essere come i miei assassini. Non ho avuto bisogno di pensarci, è stata una cosa inconscia. Non è da me. Ho letto oggi una poesia che mi ha mandato un poeta americano, Foster, il quale prega in maniera personale e scrive così bene del fatto che ognuno di noi è un altro uomo e che quell'essenza di uomo dovrebbe impedire di uccidere l'altro. Mi è arrivata in questa giornata di vuoto. In questa poesia si prega perché uomo contro uomo, bambino contro bambino, ognuno ritrovi l’essenza di sé, invano probabilmente".

Il rastrellamento del Ghetto di Roma

Domani ricorre l'80esimo anniversario del rastrellamento del Ghetto di Roma, quando 1020 persone furono deportate ad Auschwitz. La Segre: "io al tempo non sapevo nulla di questo, ero nascosta da generosi amici che rischiavano la vita per tenermi al riparo. Ma neanche quando fui ad Auschwitz io conobbi un romano, perché ero operaia schiava ed erano stati mandati da un'altra parte. Poi ho conosciuto una ragazza di Roma che mi raccontò come erano andate le cose. Lei era ancora libera, nascosta. La cosa strana è che i miei nonni in quel periodo erano proprio a Roma, a casa del figlio che poi fu portato in un collegio militare. Nell'elenco dei nomi dei tedeschi però non c'era quello dei miei nonni, i quali in quella occasione riuscirono a uscire tramite una porta di servizio e si salvarono. Io avevo 13 anni e a quell'età si può essere già delle donnine, ma io ero una ragazzina molto ingenua e legata alla mia famiglia. Seguivo ciò che loro mi dicevano di fare nel terrore in cui vivevamo. Ricordo ancora quelle giornate, quelle notti, il fatto di restare attaccata alla radio dei vicini. Ascoltavo le notizie e poi le riportavo ai miei che si disperavano. Sono morti tutti, uccisi, avevano ragione a disperarsi. Ma io non avevo capito, vedevo e ho sempre chiesto scusa agli eredi della famiglia che mi teneva nascosta perché non ero un'ospite grata. Io mi sentivo così fuori posto in una famiglia che non era la mia, anche se erano straordinari, che avevo il coraggio di tenere il muso. Ero davvero una ragazza egoista e maleducata. Forse era meglio lasciarmi con la mia famiglia visto che poi non li ho più visti".