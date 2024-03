Chi è Artem Tkachuk di Pechino Express: età, fidanzata, genitori, Mare Fuori, Instagram

Noto al pubblico televisivo per il suo ruolo di Pino nella fiction "Mare fuori", l'attore Artem Tkachuk partecipa, dal 7 marzo 2024, in prima serata su Sky Uno alla nuova edizione di "Pechino Express": con il suo collega Antonio Orefice forma la coppia dei "Fratm", due ragazzi pronti ad avventurarsi nella "Rotta del Dragone". Dalle sue origini ucraine all'arrico in Italia, dalla sua carriera alla vita sentimentale: conosciamolo meglio.

Chi è Artem Tkachuk di Pechino Express

Artem Tkachuk, nasce il 7 luglio 2000 a Uman, una cittadina dell'Ucraima. Da piccolo si trasferisce con la famiglia in Italia e cresce nel quartiere Salicelle di Afragola, in provincia di Napoli. Arrivato nel nostro paese all'età di sei anni, si trova a dover affrontare una realtà completamente diversa, passando dalla campagna ucraina a un ambiente urbano. Questo cambiamento repentino lo ha portato ad affrontare difficoltà di adattamento, ma anche a sviluppare una forte determinazione a emergere.

La sua carriera nel mondo dello spettacolo inizia quasi per caso, quando Artem si è imbatte in un casting per la serie "Gomorra" in un bar di Napoli. Anche se non ottiene subito il ruolo, viene notato da Massimiliano Pacifico, che lo sceglie per interpretare Tyson nel film "La Paranza dei Bambini", tratto dal romanzo di Roberto Saviano e diretto da Claudio Giovannesi. Questo ruolo segna l'inizio della sua ascesa nel mondo del cinema italiano e viene presentato in concorso al Festival del Cinema di Berlino, dove viene premiato per la migliore sceneggiatura.

Per Tkachuk il vero successo arriva però nel 2019, con la partecipazione alla serie televisiva "Mare Fuori", dove interpreta il personaggio di Pino 'o pazzo. Questo ruolo lo rende popolare a livello nazionale e non solo, portandolo alla ribalta come uno degli attori emergenti da tenere d'occhio. Parallelamente alla sua carriera televisiva, Artem continua a lavorare in progetti cinematografici, come il film "Nostalgia" diretto da Mario Martone, interpretato da Pierfrancesco Favino, e presentato in concorso al Festival di Cannes.

Oltre alla sua carriera professionale, Artem Tkachuk è anche un'appassionato di boxe, uno sport che pratica fin dall'infanzia. La sua vita, comunque, non è priva di ostacoli: nel 2019 è vittima di un'aggressione da parte di un gruppo di ragazzi, generato da futili motivi, che lo costringe a un ricovero ospedaliero. Nonostante questa esperienza traumatica, Artem si riprende presto e continua a perseguire i suoi obiettivi con determinazione.

La sua vita privata resta per lo più riservata al pubblico, ma si sa che ha una splendida relazione con la tiktoker Gioia D'Ambrosio, con cui si fidanza ufficialmente nel 2023: la proposta di matrimonio viene fatta durante le riprese della serie "Mare Fuori", suggellando così il loro amore. I fiori d'arancio sono dunque prossimi.

Nel 2023 l'attore è protagonista di controversia legata a un suo post su Instagram dove definisce la depressione come uno stato emotivo dei deboli. Questa affermazione ha scatenato una polemica sui social media, con molti utenti che hanno criticato l'attore per aver banalizzato un argomento così delicato come la salute mentale. L'attore ha successivamente chiarito il suo punto di vista, rivelando di aver lottato personalmente con la depressione e di aver imparato a gestirla da solo nel corso degli anni, sottolineato l'importanza di affrontare la vita con umiltà e di prendere il controllo dei propri pensieri, evidenziando che la gestione della depressione è un processo individuale.

Stasera e domani in TV