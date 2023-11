Chi è Benedetta Caretta di Io canto: età, lavoro, fidanzato, Instagram

Tutto ciò che c'è da sapere su Benedetta Carretta: già vincitrice, nel 2010, del talent show "Io canto", torna da giovedì 16 novembre 2023 su Canale 5 nel programma condotto da Gerry Scotti, ma stavolta indossando diversi panni: non quelli da concorrente, bensì da super capo squadra. Ma cosa sappiamo di lei? Dalla vita pubblica a quela professionale: scopriamola meglio.

Età, origini, studi

Benedetta Caretta, nata il 1 luglio 1996 a Carmignano del Brenta, Veneto, è una talentuosa cantante che ha conquistato il pubblico grazie alla sua vittoria nel noto talent show "Io Canto" del 2010, condotto da Gerry Scotti. La sua passione per la musica ha radici profonde, risalenti all'infanzia, e l'ha portata a conseguire una laurea presso il conservatorio, dove si è specializzata nel canto jazz, raffinando la sua voce distintiva e la tecnica impeccabile.

Io canto e le collaborazioni

La svolta nella carriera di Benedetta è giunta con la partecipazione e la vittoria in "Io Canto". Questo trionfo le ha aperto le porte a un'opportunità straordinaria: un soggiorno a New York, dove ha studiato alla rinomata New York Film Academy, un'istituzione di fama nel mondo della danza e della recitazione. Questa esperienza ha arricchito la sua formazione, ampliando il suo bagaglio di competenze e ispirando la sua crescita come artista.

Tornata in Italia, Benedetta è diventata una presenza costante in tutte le edizioni successive di "Io Canto", condividendo il palco con celebri artisti italiani come Elisa, Ron, Fausto Leali, Alessandra Amoroso e molti altri. Le sue performance incisive e la sua versatilità vocale l'hanno resa una delle voci più apprezzate nel panorama musicale italiano. Tuttavia, le sue collaborazioni non si sono limitate alle frontiere nazionali; ha anche avuto l'opportunità di esibirsi con artisti internazionali di fama, tra cui Michael Bublé e Katherine Jenkins, affermando ulteriormente la sua presenza sul palco mondiale.

L'album e il ritorno a Io canto

Nel 2012, ha fatto il suo debutto discografico con l'uscita del suo primo CD, che includeva l'inedito "Counting down the days". Questo passo importante ha consolidato la sua carriera musicale e le ha permesso di esprimere la sua creatività artistica attraverso la scrittura e la composizione.

Nel 2015, Benedetta ha sorpreso il pubblico con una esibizione in duetto con Riccardo Cocciante nella canzone "L'amour existe encore". In questo periodo, ha iniziato a mettere a frutto le sue abilità come autrice e compositrice, collaborando con Big Fish per la creazione di brani dance pop. A partire dal novembre 2019, Benedetta ha avviato una proficua collaborazione con Stjepan Hauser, il celebre violoncellista croato dei 2Cellos. Questa partnership ha dato una nuova dimensione alla sua carriera, consentendole di raggiungere un pubblico ancora più vasto e di esplorare nuove sfide musicali.

A partire da giovedì 16 novembre 2023 rivediamo Benedetta Caretta, su Canale 5 nel programma "Io Canto Generation", Condotto da Gerry Scotti, la cantante affianca gli esperti Iva Zanicchi e Fausto Leali nel ruolo di super capo squadra. Ospite a "Verissimo", programma pomeridiano condotto da Silvia Toffanin, a pochi giorni dalla partenza del talent la Caretta ha espresso tutta la gioia per questa opportunità di affiancare due icone dello spettacolo italiano: "Con Fausto e Iva mi diverto tantissimo, sono due persone umili ed è un onore stare accanto a loro".

Vita privata, fidanzato, Instagram

Oltre al suo successo artistico, Benedetta è attiva sui social media, dove vanta una crescente base di fan. Con più di 1,6 milioni di follower su Facebook, oltre 900mila su Instagram e un canale YouTube con oltre 750mila iscritti, dimostra di avere un legame forte con il suo pubblico e una presenza significativa sulle piattaforme online.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, in passato Benedetta è stata probabilmente legata ad Alberto Urso, anch'egli vincitore di un noto talent show, "Amici" di Maria De Filippi. Il condizionale è d'obbligo perchè, sebbene il web dia spesso per scontata la notizia, non ci sono state conferme da parte dei diretti interessati, anche se dovrebbe essere quasi certa la conclusione della presunta relazione. Al momento, non ci sono informazioni ufficiali riguardanti un nuovo fidanzato della Caretta, ma con la sua partecipazione a "Io canto Generation" non sono escluse prossime news inerenti alla sua sfera personale.

Stasera e domani in TV