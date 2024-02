Chi è Chiara Carcano di "Reestogreen": età, origini, fidanzato, Instagram

Un nuovo programma sbarca su Food Network a partire da martedì 13 febbraio in prima serata: parliamo di "Reestogreen", trasmissione sulla cucina sostenibile che vede lo chef Federico Fusca affiancato da Chiara Cercaro. Già vista a "C'è posta per te" nel ruolo di postina, la Cercaro ha all'attivo trasmissioni televisive e radiofoniche. Leggiamo qualcosa in più sul suo percorso professionale e privato.

Chi è Chiara Carcano

Chiara Carcano, nata a Seregno il 29 ottobre 1993, ha, fin da giovane, coltivato il sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo, ma senza trascurare gli studi. Dopo essersi diplomata al Liceo Scientifico, ha proseguito i suoi studi presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, conseguendo una laurea triennale in Economia Aziendale e specializzandosi in Management.

Il suo percorso nel mondo dello spettacolo ha avuto inizio con uno stage nella produzione del "Grand Hotel Chiambretti", dove ha avuto l'opportunità di immergersi nel dietro le quinte della televisione. Successivamente, nel 2016, ha partecipato al docu-reality "Donnavventura" su Rete 4, viaggiando in diverse parti del mondo e mostrando il suo carattere frizzante ed allegro.

Il 2017 è stato un anno significativo per Chiara, che ha condotto insieme a Niccolò Torielli lo spettacolo "Unlimited Summer" su Italia 1, dimostrando le sue capacità comunicative anche su un palcoscenico diverso. Tuttavia, è nel 2018 che Chiara ha ottenuto una maggiore visibilità, entrando a far parte del cast di "C'è posta per te", celebre programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Qui, nel ruolo di una delle postine, ha saputo conquistare il pubblico con fascino e discrezione.

Parallelamente alla sua carriera in televisione, Chiara ha mostrato un altro lato del suo talento conducendo il programma radiofonico "Così fan tutte a 105"" su Radio 105 nel 2019. Questa esperienza le ha di mostrare la sua versatilità anche al di fuori dei confini televisivi.

Nel 2020, ha deciso di affrontare una nuova sfida, conducendo con Marco Ferri il programma "Chef Save the Food" su La5, dedicato alla sensibilizzazione sullo spreco alimentare. La sua partecipazione a questo programma ha evidenziato il suo impegno per le tematiche sociali e la sua capacità di comunicare messaggi importanti attraverso i mezzi di comunicazione di massa.

Un impegno rinnovato, a partire dal 13 febbraio 2024. Chiara Carcano, insieme allo chef Federico Fusca, conduce su Food Network, un nuovo programma televisivo dal titolo "Reestogreen", incentrato sulla sfida contro gli sprechi alimentari. La coppia conduttrice lancia una sfida ai ristoranti italiani, selezionati attentamente sulla base del principio della prevenzione dello spreco alimentare. L'obiettivo è quello di collaborare con i cuochi e i proprietari dei locali per sviluppare soluzioni pratiche e creative volte a ridurre gli sprechi alimentari e ad utilizzare al meglio tutti gli ingredienti disponibili; offrendo anche interessanti spunti per l'innovazione culinaria e la promozione di una cultura del rispetto verso il cibo.

Al di là delle sue esperienze professionali, Chiara condivide con i suoi follower su Instagram gli aspetti più intimi della sua vita quotidiana, mostrando una spontaneità e un'energia contagiosa. Amante della cucina e dell'attività fisica, Chiara è fidanzata con Edoardo Bastagli, un imprenditore attivo nel settore della moda.

