Giorgio Panariello: chi è la fidanzata Claudia Capellini

Giorgio Panariello si è affermato, dagli anni '90 a oggi, come uno degli uomini del nostro spettacolo più prolifici e amati dubblico. A partire da sabato 13 gennaio 2024, lo rivediamo in veste di giudice dello show "Tali e quali", condotto da Carlo Conti. Curiosando nella vita privata del comico toscano, non si può fare a meno di soffermarsi sulla sua bellissima compagna: ma cosa sappiamo di Claudia Capellini? Scopriamo qualcosa in più su di lei.

Chi è Claudia Capellini, fidanzata di Giorgio Panariello

Claudia Capellini, modella, influencer e PR nata a Cremona nel 1987, ha costruito una carriera nelle pubbliche relazioni, lavorando anche come modella. Laureatasi all'Università IULM di Milano, si è trasferita in città, dove ha iniziato a frequentare il mondo degli eventi esclusivi. La sua vita prende una svolta significativa quando incontra Giorgio Panariello nel 2016 a una cena con amici comuni.

La coppia, nonostante la differenza di età di 25 anni, vive una storia d'amore solida, lontana dai riflettori e dai gossip. Dal 2017, convivono felicemente a Roma. Nonostante i frequenti inviti al matrimonio, la coppia ha preferito mantenere la propria privacy riguardo a questo passo.

Claudia, discreta e riservata, lavora come PR in locali esclusivi a Milano, oltre ad essere un'influencer su Instagram con oltre 25.000 follower. La sua vita professionale le ha permesso di entrare in contatto con personaggi noti, tra cui Giorgio Panariello. Tuttavia, la coppia tiene la propria vita privata lontano dai riflettori, evitando di condividere spesso foto insieme.

Nonostante i numerosi impegni lavorativi di Claudia, la coppia ha dichiarato di vivere un periodo di serenità. Nonostante le pressioni sociali riguardo a figli e matrimonio, Panariello ha espresso il desiderio di formare una famiglia con Claudia. La loro storia d'amore è caratterizzata da continuità e complicità, e la coppia gode di una vita tranquilla e appagante.

Claudia ha attirato più volte l'attenzione per la sua bellezza e stile: la coppia è stata vista insieme in diverse occasioni, mostrando la loro armonia e affetto reciproco. La discrezione e la volontà di vivere una vita privata lontana dai riflettori rendono la loro storia d'amore unica e speciale.

