Chi è Eleonora, vincitrice di MasterChef Italia 13

Un po' folle, un po' impacciata: è Eleonora Riso a vincere la finalissima di MasterChef Italia 13 con un menù che è tutto un programma a partire dal nome: Ichigo Ichie. Pietanze che mescolano la cucina giapponese e la sua tradizione e che nell'insieme funzionano sin dall'antipasto. Con lei in gara Michela e Antonio, i quali si dicono felici della vittoria della loro compagna di avventura. Al termine della puntata tutti i giudici - Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli - concordano sul nome di chi merita il titolo di 13esimo MasterChef italiano, ma vediamo insieme cosa è accaduto il 29 febbraio su Sky Uno e in streaming su Now TV.

Il menù di Eleonora e i pareri degli Chef

Del nome del menù vi abbiamo già parlato, ma anche quelli dei piatti non scherzano in quanto a stranezza: per quanto riguarda l'antipasto, "Nonno Umami" ha come ingrediente principale "un pesce della sua infanzia". La presentazione è bellissima, ma anche il gusto. Lo Chef Cannavacciuolo infatti ne rimane colpito: “In bocca è una bella scoperta”. Barbieri aggiunge: "Quello zucchero scoppiettante tiene insieme tutti gli ingredienti..." (è laa sorpresa che la concorrente preannuncia ai giudici prima dell'assaggio). La seconda portata, il primo, si chiama “Fiume sacro” e contiene ravioli al vapore con ripieno di patate al rosmarino. “L'impiattamento molto fine, fa venire voglia di assaggiare", afferma Cannavacciuolo, ma Barbieri si lamenta di un dettaglio: "Il pompelmo ci sta benissimo, ma perché sono state messe le patate?" A rispondergli è Cannavacciuolo: "Fa venire fuori il sapore della pasta, l'equilibrio è perfetto”.

Per quanto riguarda il secondo - “Pelle ribelle” -, il piatto presentato è a base di anguilla in doppia cottura. “Visibilmente corrisponde a qualcosa di giapponese, è molto elegante. Nella sua semplicità è un grande piatto”, dichiara Locatelli. Barbieri non è convito (ma nemmeno finisce la frase): "Il piatto nell’insieme è buono, però…" Infine, il dolce è "Mochi - Grande fortuna", un semifreddo alla mela verde Granny Smith, namelaka alla vaniglia, streusel alla cannella e uvetta. La concorrente ricorda di fare attenzione mentre mangiano il piatto perché è "pericoloso" e Cannavacciuolo le chiede: "Mi stai facendo mangiare con la paura?" Locatelli ironizza: "Lo sai perché è pericoloso? È il dolce preferito di Barbieri". Nel complesso allo Chef napoletano piace molto - lo dice locatelli - e lui risponde a quest'ultimo: "E sono vivo, tiè".

Le parole della vincitrice

I giudici sono tutti d’accordo: a vincere la finale di MasterChef è Eleonora. Di quest'ultima Locatelli dice: "Nel tuo menù la parola chiave è l’azzardo: c’è nella scelta, nella tecnica. Sei stata una scoperta elettrizzante, all’inizio abbiamo fatto fatica a capirti ma poi una cosa è emersa: il tuo genio creativo". Quando la giovane donna sente il suo nome uscire dalla bocca di Barbieri, lei afferma "Non ha senso. Come caz*o ho fatto?" Poi le si avvicina Michela che le dice: "Sei stata bravissima, ti voglio bene". Barbieri la abbraccia: “Bravissima, te lo sei meritato" E lei cosa pensa della vittoria? "Ho sofferto una cifra, ho rischiato di buttarmi via, ma mi sono solo buttata. Sì, sono soddisfatta. Bel riscatto verso me stessa", commenta lei.

Ricordiamo che al fianco di Eleonora, durante l'ultima fase della finale, ci sono la sorella e i genitori e che la concorrente va in panico quando si sente osservata dal padre che non ha mai apprezzato i suoi piatti: "Averli qui mi fa sentire giudicata". Chi è Eleonora? È una giovane donna di 27enne ed è di Livorno. Lavora come cameriera a Firenze, è estrosa e fuori dagli schemi e ha colpito tutti per la sua originalità e la sua capacità di vedere oltre ai semplici ingredienti che le hanno permesso di spostare sempre più in là i suoi limiti.