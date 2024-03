Chi è Emilio Casalini di "Generazione Bellezza"

Lunedì 18 marzo 2024 ha inizio, a partire dalle 201.15 su Rai 3, la nuova edizione di "Generazione Bellezza", il programma che dal 2020 racconta le storie dell'Italia migliore, di coloro che si impegnano quotidianamente a rendere più belli i luoghi in cui vivono. Alla guida del programma c'è Emilio Casalini, giornalista veneto che vanta un passato come autore di "Report": leggiamo qualcosa in più su di lui.

Chi è Emilio Casalini

Emilio Casalini è un giornalista, conduttore radiofonico e scrittore italiano nato a Padova il 31 agosto 1969. Laureatosi in Relazioni Internazionali presso l'Università di Padova nel 1997, ha iniziato la sua carriera nel 1993 come inviato dell'emittente televisiva TeleChiara durante l'assedio di Sarajevo. Successivamente, si è trasferito a Roma nel 1997 per intraprendere la carriera di fotoreporter, collaborando con agenzie internazionali e con riviste di casa nostra, documentando eventi internazionali come la guerra in Cambogia.

Parallelamente alla fotografia, ha iniziato a lavorare come corrispondente da Roma per emittenti come Match Music TV, producendo servizi di approfondimento per Tele+ e documentari nelle regioni baltiche. Nel 1999, ha prodotto servizi televisivi dai campi profughi in Albania e Kosovo per Rai News, documentando i massacri commessi dall'esercito serbo contro i civili.

Nel 2001, è diventato redattore e inviato della trasmissione di geopolitica internazionale "Dagli Appennini alle Ande" su Rai 3, realizzando reportage da diverse parti del mondo. Negli anni successivi, ha lavorato per programmi come "C'era una Volta" e "Euromed Heritage", realizzando documentari sulla guerra in Repubblica del Congo, sulla condizione della donna e del patrimonio culturale in Algeria, Egitto, e Malta.

Dal 2004 al 2010, è stato inviato e autore per Rai Educational, contribuendo a programmi come "Un Mondo a Colori" e "Crash", dove ha affrontato temi legati all'immigrazione. Nel 2010 è entrato a far parte della squadra di giornalisti di "Report", conducendo inchieste su demanio marittimo, ambiente e traffico di rifiuti, vincendo il Premio Ilaria Alpi nel 2012 per il miglior reportage dell'anno.

Dal 2011 collabora con il "Corriere della Sera", mentre nel 2014 ha pubblicato il suo primo ebook, "Fondata sulla bellezza", seguito da "Rifondata sulla bellezza" nel 2017. Nel 2015 è stato autore e conduttore della trasmissione radiofonica "Bella davvero" su Rai Radio 2, esplorando luoghi meno conosciuti dell'Italia. Nel 2016 ha fondato la casa editrice "Spino Editore" e ha ideato e condotto il programma radiofonico "Bella Davvero" su Rai Radio 2.

Attualmente, è autore e conduttore del programma televisivo "Generazione bellezza" su Rai 3, dedicato alle storie di chi ha saputo generare economia sostenibile attraverso la valorizzazione della bellezza e del patrimonio. Lunedì 18 marzo 2024 parte la nuova edizione del programma, in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 20.15.

Emilio Casalini è anche direttore creativo del progetto del Museo Diffuso dei 5 Sensi di Sciacca e ha esposto alla Biennale di Architettura di Venezia 2021 con l'installazione "L'Economia della Bellezza".

Circa la sua vita privata, le notizie sono pressoché nulle, ma i più curiosi possono comunque seguirlo sul suo profilo ufficiale di Instagram, dove emerge il suo costante movimento sul territorio italiano (e non solo).