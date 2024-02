Chi è Estefania Bernal di Pechio Express età, lavoro, fidanzato, figli e Instagram

Il 7 marzo 2024 ha inizio su Sky Uno l'undicesima edizione del reality "Pechino Express". Tra le coppie protagoniste segnaliamo qui quella formata da Estefania Bernal e Antonella Fiordalisi, che formano il duo "ItaliaArgentina". Di seguito andiamo alla scoperta della modella e influencer argentina: da Buenos Aires a Milano, dalle passerelle alla tv di casa nostra, fino alla vita privata: conosciamola meglio.

Chi è Estefania Bernal di Pechino Express

Estefania Bernal è nata il 4 dicembre 1995 a Buenos Aires (Argentina), dove è cresciuta con i suoi genitori, precisamente nel quartiere di Almagro.

Predisposta già in giovane età a calcare le passerelle, la sua carriera Nel 2015 trova un trampolino di lancio nella sfilata Mar del Plata Moda Show. Soltanto un anno dopo L'anno successivo, nel 2016, ha preso parte al concorso di bellezza Miss Universo Argentina, dove ha ottenuto la vittoria. Ha, dunque, rappresentato la sua nazione a Miss Universo 2016 e ha partecipato a sfilate per diversi marchi di intimo.

Dopo aver debuttato in patria come conduttrice televisiva nel programma di danza "Showmatch"m su Canal 13, ha voltato nettamente pagina volando in Italia: trasferita a Milano, è stata in breve tempo ingaggiata dall'agenzia One Shot Agency, dando il via a una serie di lavori da modella per vari marchi pubblicitari (da Guess a Yamamay). Ha, poi, creato una sua linea di abbigliamento e lingerie femminile.

Nel 2021 Estefania Bernal fa capolino in tv nel programma televisivo "Scherzi a parte", come assistente di alcuni scherzi. Nel 2022 è tra i concorrenti alla sedicesima edizione de "L'isola dei famosi", reality condotto da Ilary Blasi, che vede la Bernal giungere fino alla semifinale del 20 giugno. Nel 2023 è apparsa nel programma "Felicissima sera", condotto da Pio e Amedeo.

Dal 7 marzo 2024 Estefania Bernal torna sul piccolo schermo, su Sky Uno, con l'undicesima edizione di "Pechino Express": in coppia con l'amica Antonella Fiordelisi forma il duo ribattezzato "ItaliaArgentina", pronto per cimentarsi nell'avventura de "La rotta del Dragone", itinerario che comprende Vietnam, Laos e Sri Lanka.

Non sono note, al momento, notizie ufficiali sulla vita sentimentale di Estefania Bernal. Secondo molti la modella sarebbe al momento single. In passato il suo nome è stato accostato a quelli di Jeremias Rodriguez e a Roger Balduino. Quest'ultimo ha conosciuto Estefania durante la comune partecipazione a "L'isola dei famosi": terminato il programma - ha successivamente raccontato la donna - i due si sono incontrati lontano dalle telecamere, ma non sono riusciti a trovare le necessarie affinità per dare vita a una relazione.

Il profilo Instagram ufficiale di Estefania Bernal presenta quasi esclusivamente scatti tratti da suoi servizi fotografici, talvolta per importanti marchi da pubblicizzare: foto che, indubbiamente, esaltano la bellezza della modella.

Stasera e domani in TV