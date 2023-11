Chi è Foxy John, la voce di Ballando con le stelle

Foxy John, il cui vero nome è Giovanni Villa, è la voce iconica di "Ballando con le Stelle" su Rai 1 dal 2005. È nato il 22 giugno 1943 ad Assisi, in provincia di Perugia. La sua infanzia è stata caratterizzata dai continui viaggi, poiché suo padre era un vice console italiano, e così ha vissuto in luoghi come Panama, Santo Domingo, San Francisco e Atlanta, e, nello specifico, trascorrere la maggior parte dei suoi anni tra gli Stati Uniti e Roma. Si laureò in Business Administration ad Atlanta nel 1966 e in seguito intraprese la carriera di insegnante di Economia, Matematica e Spagnolo al liceo Villa Rica High School nel 1967, palesando la sua contrarietà alla Guerra del Vietnam.

Radio e televisione

La sua esperienza nel mondo della televisione iniziò tra il 1968 e il 1975, quando lavorò come rappresentante di prodotti di bellezza e si occupò di pubblicità televisiva, collaborando con la televisione locale di Ted Turner.

In Italia, le sue prime esperienze radiofoniche avvennero con emittenti come Elle, Radio Alfa e Radio Luna. Dal 1979 al 1981, condusse la famosa "Hit Parade dei Dischi Caldi" su Rai Radio 2 e partecipò a programmi come "Disco Estate," "Disco Inverno," e "Discoring." Inoltre, ha prodotto la sigla del Festival di Sanremo presentata da Claudio Cecchetto.

Dal centro di produzione a Ballando con le stelle

Nel 1980, Foxy John fondò un centro di produzione per programmi radiofonici, pubblicità, jingles e sigle televisive e radiofoniche. Continuò la sua carriera radiofonica e divenne una presenza fissa nello show televisivo di Milly Carlucci, "Ballando con le Stelle," a partire dal 2005. La sua voce distintiva ha reso iconiche le votazioni della giuria e gli ingressi dei concorrenti nel programma.

Vita privata, moglie, figli

Foxy John è sposato e ha due figli, Lisa Maria e Brian Marcus. Il suo nome d'arte, "Foxy John," è un omaggio all'ambasciatore americano in Italia degli anni '70, John Volpe, e alla canzone "Foxy Lady" di Jimi Hendrix.

Le passioni e i social

La sua carriera è stata variegata, spaziando dalla pubblicità alla radio, dalla produzione musicale alla televisione, e la sua voce è riconoscibile tra molte altre. Sebbene sia noto per la sua voce con accento americano, la sua vita e carriera sono profondamente radicate in Italia. Nonostante la sua presenza costante nello show di Milly Carlucci, ha scelto di rimanere in gran parte lontano dal pubblico e dallo schermo, ma ha una passione per il tango e ha rivelato di aver ballato dietro le quinte con Carolyn Smith. Inoltre, Foxy John ha un rapporto speciale con la sua voce, che ha portato comfort a un amico in coma, dimostrando l'importanza e il potere della sua voce nell'esperienza umana.

Foxy John non è solito utilizzare social network. La sua pagina Foxy John production ha una pagina Facebook e una Instagram, non particolarmente aggiornate (poco la prima, per nulla la seconda).