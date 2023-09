Chi è Gaudiano di Tale e Quale Show: età, fidanzata, lavoro, Sanremo, Instagram

Vincitore nel 2021 della sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo, Gaudiano torna in prima serata su Rai 1 dal 22 settembre 2023, come concorrente del programma "Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti. Scopriamo tutto ciò che c'è da sapere su di lui: dalla musica alla scomparsa del padre, dalla sfera sentimentale a Instagram.

Età, origini, famiglia

Luca Gaudiano, noto con il suo solo cognome, nasce a Foggia il 3 dicembre 1991. La madre Rosa è una docente di Lettere; il padre, prematuramente scomparso, un ingegnere. Appassionato di musica fin da giovanissimo, Gaudiano racconta di aver ricevuto, all'età di 15 anni, una chitarra in regalo dal padre. Dopo le scuole superiori il ragazzo trasloca a Roma - e successivamente a Milano - per studiare musica. a ritagliarsi uno spazio in ambito di teatro musica.

Sanremo 2021

Nel settembre 2020 Gaudiano fa il suo esordio con un 45giri digitale, che contiene i brani "Le cose inutili" (Lato A) e “Acqua per occhi rossi (Lato B). Nell'ottobre dello stesso anno viene selezionato per il programma "AmaSanremo", semifinale di "Sanremo Giovani". Qui propone il brano "Polvere da sparo". Il 17 dicembre la finale del concorso, trasmessa in prima serata su Rai 1. Gaudiano viene selezionato tra gli otto giovani artisti che hanno accesso al Festival di Sanremo 2021, sezione Nuove Proposte. In gara con "Polvere da sparo", Gaudiano vince la competizione e dedica la vittoria al padre, scomparso a causa di un tumore al cervello.

L'album e Tale e Quale Show

Anticipato dai singoli "Oltre le onde" e "100 kg di piume", l'8 luglio 2022 esce il primo album di Gaudiano, dal titolo "L'ultimo fiore", contenente anche la canzone vincitrice di "Sanremo Giovani".

A partire dal 22 settembre 2023 vediamo Gaudiano impegnato come concorrente di "Tale e Quale Show 2023", il programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti. Il cast di questa edizione vede in gara anche: Ilaria Mongiovì, Pamela Prati, Cristina Scuccia, Maria Teresa Ruta, Jasmine Rotolo, Ginevra Lamborghini, Scialpi, Gaudiano e Alex Belli. Si aggiungono alla compagnia i "ripetenti" d'eccezione Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Vita privata, fidanzata, Instagram

Gaudiano è un artista molto riservato. Dopo la vittoria nella categoria Nuove Proposte di Sanremo si sono rincorse in rete voci circa una sua presunta fidanzata. Voci di corridoio lo volevano all'epoca sentimentalmente impegnato, di una ragazza non ben identificata. Non sappiamo al momento se Guadiano abbia o meno una compagna.

Possiamo seguire Gaudiano sul suo profilo ufficiale di Instagram, che vanta al momento circa 22.700 follower.