Chi è Giovannino di Tú sí que vales: età, lavoro, altezza, fidanzata e Instagram

"Tú sí que vales" è da qualche anno uno dei pilastri di Canale 5: il divertente show vede interagire concorrenti, giudici, conduttori e volti più o meno famosi. In una ricca galleria di volti spicca il piccolo distrurbatore mascherato, Giovannino, che rende talvolta difficili le serate della giudice popolare Sabrina Ferilli. Ma chi si nasconde dietro la maschera blu e il mantello rosso di Giovannino? Scopriamolo.

Età, vero nome, origini

Giovanni Iovino - noto a tanti semplicemente come Giovannino - nasce nel 1995 a Nola (provincia di Napoli). Dopo aver trascorso cinque anni della sua giovinezza a lavorare come animatore nei villaggi turistici, decide di intraprendere la strada della recitazione.

Lavoro e film

Attore e cabarettista, Giovanni Iovino fa parte, insieme al fratello Andrea, della compagnia teatrale di Nola “Pipariello” di Antonio Esposito. Giovanni ha lavorato per la campagna pubblicitaria Dolce & Gabbana The One for Men ed è apparso da attore, in piccoli ruoli, nei seguenti lavori: "Gomorra", terza stagione; "Napoli velata" di Ferzan Özpetek; "Pinocchio" di Matteo Garrone, dove ha vestito i panni sia della maschera di Pulcinella che del il coniglio; "Chi Ha Incastrato Babbo Natale?", di e con Alessandro Siani; "Io sono Babbo Natale" di Edoardo Falcone, nel ruolo di un Elfo, ultimo film interpretato da Gigi Proietti.

Tú sí que vales

Giovanni Iovino si è fatto conoscere presso il grande pubblico grazie alla sua partecipazione allo show del sabato sera di Canale 5 "Tú sí que vales". Programma di grande successo, ha tra i suoi punti di forza una giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Luciana Littizzetto (che nel 2023 ha preso il posto di Teo Mammucari). Dal 2021 Giovannino partecipa a "Tú sí que vales" in qualità di disturbatore della giudice popolare Sabrina Ferilli. Completamente mascherato, con faccia blu e mantello rosso, con la Ferilli dà vita a tante scenette, ovviamente ad alto tasso d'umorismo, che divertono il nutrito pubblico dello show.

Vita privata, fidanzata, altezza, social

Non sono noti particolari sulla vita privata di Giovanni Iovino né sappiamo se sia sentimentalmente impegnato o meno. L'altezza stimata dell'attore è di circa 125 cm per un peso di circa 42 kg.

Giovanni Iovino è presente sia su Instagram che su TikTok, dove pubblica diversi divertenti video.