Chi è Ilaria Mongiovì di Tale e Quale Show: età, origini, lavoro, vita privata

Emersa dal talent "Ti lascio una canzone" con Antonella Clerici, Ilaria Mongiovì torna venerdì 22 settembre 2023, in prima serata su Rai 1, come concorrente di "Tale e Quale Show". Ma cosa ha fatto, nel frattempo, l'attrice e cantante siciliana? Da "Notre Dame de Paris" alla vita privata: ecco cosa c'è da sapere sulla sua vita privata e professionale.

Età, origini, Ti lascio una canzone

Ilaria Mongiovì nasce a Casteltermini (provincia di Agrigento) nel 1993. Fin dalla più tenera età mostra passione per la musica e quando ha soltanto 5 anni inizia a cantare; ma, in generale, manifesta predisposizione per il mondo dello spettacolo e delle arti (dalla recitazione alla danza). All'età di 15 anni partecipa alla prima edizione del talent show di Rai 1 "Ti lascio una canzone", condotto da Antonella Clerici: una trasmissione che lancia giovani e interessanti voci.

Studi e spettacoli teatrali

Nel corso della sua carriera continua a perseguire i suoi studi iscrivendosi all'Università di Palermo. Nel 2013 partecipa al "Supenova Show", un evento benefico trasmesso su un canale siciliano. Si unisce poi al gruppo teatrale La Compagnia del Nove, un'associazione culturale attiva nella zona di Agrigento, con la quale recita in vari spettacoli teatrali, come "Questa sera si recita... a progetto" e il musical "Un viaggio... nel Moulin Rouge".

Dopo alcuni anni di silenzio, nel 2022 Ilaria Mongiovì torna in scena 2022 quando ottiene una parte nello spettacolo "Notre Dame de Paris", riportato in scena in occasione del ventesimo anniversario dei della versione italiana del musical: la cantante veste i panni di Esmeralda, la protagonista.

Tale e Quale Show

A partire da venerdì 22 settembre 2023, su Rai 1, Ilaria Mongiovì torna sul piccolo schermo: partecipa come concorrente della tredicesima edizione di "Tale e quale show". Prendono parte alla gara anche Pamela Prati, Cristina Scuccia, Maria Teresa Ruta, Jasmine Rotolo, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano e Alex Belli. In più, ritroviamo la coppia di "ripetenti", formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Vita privata e Instagram

Le notizie note sulla vita privata di Ilaria Mongiovì sono molto scarse. Non sappiamo se la cantante sia al momento sentimentalmente impegnata o meno né dal suo profilo ufficiale Instagram emergono particolari in merito. Sui suoi social spiccano immagini tratte da shooting fotografici e da impegni professionali