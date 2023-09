Chi è Jasmine Rotolo di Tale e quale Show 2023: età, origini, la madre Stefania, canzoni

Jasmine Rotolo è la figlia della conduttrice, ballerina e cantante Stefania Rotolo. Dopo alcune collaborazioni musicali e un album pubblicato, Jasmine si è defilata dal mondo dello spettacolo. Torna alla ribalta a partire da venerdì 15 settembre 2023 come concorrente della nuova edizione di "Tale e Quale Show", celebre programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

Età, origini, la madre Stefania Rotolo

Jasmine Rotolo - all'anagrafe Federica Rotolo - nasce a Roma il 26 luglio 1972. Figlia del sassofonista Tyrone Harris, che non la riconosce, e della conduttrice e cantante Stefania Rotolo (dalla quale eredita il cognome), cresce con la madre e con lo zio, ma trascorre in collegio alcuni periodi della sua infanzia. Da bambina studia pianoforte e danza classica. All'età di 9 anni Jasmine rimane orfana: Stefania Rotolo muore a causa di un tumore uterino a soli 30 anni.

Jasmine trascorre molti anni della sua vita in Africa e lavora come assistente turistica in Tunisia: è proprio qui che nasce il suo nome d'arte. L'episodio avviene dopo che le vengono donati dei gelsomini (in francese "jasmin").

La musica e le collaborazioni

Tornata in Italia, Jasmine Rotolo inaugura la sua carriera musicale legando il suo nome a quello del gruppo hip hop dei Sottotono: ascoltiamo la sua voce nei brani "Solo lei ha quel che voglio", "Dimmi di sbagliato che c'è" e "Chissà ora con chi sei".

Dal 2004 al 2007 Jasmine accompagna Renato Zero - grandissimo amico di Stefania Rotolo - nei suoi tour. Il celebre cantante romano è co-autore del debutto da solista di Jasmine: il singolo "Nell'angolo" (2006). Poco dopo la cantante pubblica due nuovi singoli: "Dammi" ed "Eurorentola". Nel 2007 partecipa al Festival di Sanremo, categoria Giovani, con la canzone "La vita subito", arrivando tra gli 8 finalisti. Il 2 marzo 2007 esce il suo primo - e ad oggi unico - album: prodotto dallo stesso Renato Zero ha come titolo "Salutami Jasmine".

Tale e Quale Show

Dopo molti anni di silenzio Jasmine Rotolo torna alla ribalta partecipando alla tredicesima edizione di "Tale e quale show", in onda su Rai 1 a partire da venerdì 22 settembre 2023. Prendono parte alla gara anche Pamela Prati, Cristina Scuccia, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano e Alex Belli. A loro si aggiunge la coppia di "ripetenti", formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli.

Vita privata e Instagram

Le notizie note sulla vita privata di Jasmine Rotolo sono pressoché nulle e non sappiamo se la cantante sia sentimentalmente impegnata o meno. I più curiosi possono seguire comunque il suo profilo ufficiale di Instagram: tra i post più recenti spicca una foto che ritrae la Rotolo in compagnia di Renato Zero e Vasco Rossi.