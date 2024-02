Kristian Ghedina di Pechino Express: età, carriera, moglie, figli e Instagram

L'edizione 2024 di "Pechino Express" ha inizio il 7 marzo in prima serata su Sky. Condotta da Costantino della Gherardesca e Gianluca "Fru" Colucci, La rotta del Dragone" - questo il nome dell'itinerario che vedremo - ha tra i suoi protagonisti otto coppie di concorrenti. "I Giganti", duo formato dall'ex sciatore Kristian Ghedina e dall'ex pallavolista Francesca Piccinini, parte da fisici atletici e preparazioni proprie di grandi sportivi. In questo spazio ci occupiamo di Ghedina, tra vita professionale e sfera privata.

Età, origini, famiiglia

Kristian Ghedina è nato il 20 novembre 1969 a Pieve di Cadore, provincia di Belluno. È noto per essere stato uno dei migliori specialisti delle prove veloci degli anni '90 nello sci alpino, ed è cresciuto a Cortina d'Ampezzo in una famiglia profondamente legata allo sport. Suo padre, Angelo Ghedina, e sua madre, Adriana Dipol, hanno trasferito la passione per lo sci a Kristian sin dalla sua infanzia. La sua giovinezza è stata segnata dalla scomparsa della madre, Adriana Dipol, la prima donna maestra di sci di Cortina d'Ampezzo, avvenuta nel 1985 in un tragico incidente sciistico. Questo evento ha avuto un impatto significativo sulla vita di Kristian e dei suoi fratelli, Katia, Sara e Luca, che hanno dovuto affrontare la perdita di una figura così importante.

La carriera da sciatore

Ghedina ha avuto un impatto significativo nello sci alpino italiano, distinguendosi soprattutto nelle discipline di discesa libera e supergigante. La sua carriera sportiva ha visto numerosi successi e traguardi, tra cui tre medaglie iridate e 13 vittorie in Coppa del Mondo. La sua ascesa nel mondo dello sci alpino è iniziata negli anni '80, quando ha fatto il suo debutto internazionale ai Mondiali juniores del 1987 a Sälen. Presto si è fatto notare anche sulla scena della Coppa del Mondo, ottenendo il suo primo podio nel 1989 e mietendo vittorie nel 1990. Purtroppo, la sua carriera ha subito una brusca interruzione a seguito di un grave incidente stradale nel 1991 sull'autostrada Torino-Milano. Nonostante le ferite e i danni cerebrali riportati, ha dimostrato una straordinaria determinazione nel suo percorso di riabilitazione, tornando a gareggiare e a ottenere successi significativi.

Dallo sci all'automobilismo

Nel corso degli anni '90 e oltre, Ghedina è rimasto una figura di spicco nelle gare di discesa libera e supergigante, conquistando numerose vittorie e salendo regolarmente su prestigiosi podi. Ha rappresentato l'Italia in diverse edizioni dei Giochi Olimpici Invernali e dei Campionati Mondiali, ottenendo risultati di rilievo. Dal 2006 al 2011 Ghedina ha intrapreso una carriera nel mondo dell'automobilismo, con varie corse nel Campionato italiano superturismo. Dopo aver ottenuto buoni risultati nel 2009, si ritirò nel 2011.

La tv e Pechino Express

Dopo il suo ritiro dalle competizioni sportive, Ghedina ha continuato a essere attivo nel mondo dello sport, sia come allenatore di sci alpino che come partecipante a programmi televisivi. Nel 2011 lo abbiamo visto nel programma televisivo di Canale 5 "Baila!", condotto da Barbara D'Urso.

Il 7 marzo 2024 parte su Sky Uno l'undicesima edizione di "Pechino Express", il reality condotto quest'anno da Costantino della Gherardesca e della new entry Fru dei The Jackal. Tra le otto coppie di concorrenti che affronteranno la "Rotta del Dragone" - Vietnam, Laos, Sri Lanka - troviamo quella formata da Kristian Ghedina e dall'ex pallavolista Francesca Piccinini. Ribattezzata "I Giganti", data anche la prestanza fisica la coppia di sportivi incuriosisce molto.

Vita privata, moglie e figli

Nella sfera personale, Kristian Ghedina ha stabilito una solida relazione con Patrizia Auer, ex sciatrice alpina di Bressanone. Il loro legame affettivo si è consolidato nel corso degli anni, culminando nel matrimonio e nell'arrivo di due meravigliosi figli. Patrizia Auer, nata l'11 novembre 1974, ha avuto una buona carriera nello sport come gigantista pura della nazionale azzurra. Esordì nella Coppa del Mondo nel 1996 e si distinse per la sua abilità sulle piste da sci. Dopo il ritiro dall'attività agonistica, la donna ha trovato la sua vocazione nelle officine di famiglia tra Bressanone e Varna, dimostrando grande impegno e dedizione nel suo lavoro. Il loro primogenito, Natan, è nato nel 2020, portando grande gioia nella vita di Kristian e Patrizia. Il nome del loro secondogenito è Brayan, nato il 28 marzo 2023.

Instagram e curiosità

Kristian Ghedina ha un profilo Instagram ufficiale dove lo sci occupa ampio spazio: ricordi dei suoi successi, nuove sfide in pista e divertimento; ma anche ampio spazio per la sfera personale: sono diverse le foto dove l'ex sciatore posa accanto a sua moglie e ai due figli.

Tra le curiosità che circondano la vita di Kristian Ghedina, emerge il fatto che il campione abbia una predilezione per le sfide e le avventure. Tra i suoi amici più stretti ci sono personaggi come Alberto Tomba e Gianluca Vacchi, con i quali condivide una passione per la vita all'aria aperta e per le sfide sportive.

