Chi è Julia de Nunez, protagonista di "Bardot": età, origini, film, fidanzato, Instagram

Lunedì 17 giugno 2024 ha inizio su Canale 5 la miniserie di produzione francese "Bardot". Il mito di Brigitte Bardot rivive, con la regia e la scrittura di Danièle e Christian Thompson, grazie all'attrice Julia de Nunez, qui al suo debutto. Dai sogni di gioventù ai primi passi del mondo dello spettacolo: conosciamo meglio questa giovane interprete.

Chi è Julia de Nunez

Julia è nata a Parigi il 7 maggio 2000, da padre argentino e madre francese. Fin dalla giovane età ha mostrato un talento naturale per le arti performative, organizzando spettacoli con sua cugina e animando una radio amatoriale durante l'adolescenza. Già ai tempi del liceo i suoi compagni la soprannominavano" Brigitte Bardot", riconoscendo in lei una sorprendente somiglianza con la grande Diva. Dopo aver conseguito il diploma di maturità e aver intrapreso un deludente percorso di studi in lettere, Julia ha deciso di seguire la sua passione: la recitazione, dal teatro al cinema. Si è quindi iscritta alla scuola privata di arti drammatiche Périmony a Parigi, un'istituzione prestigiosa che ha formato attori del calibro di Fanny Ardant. Qui la de Nunez si è diplomata nel 2021.

Nel 2022, Julia de Nunez è stata scelta per interpretare Brigitte Bardot in una mini-serie televisiva di sei episodi, scritta e diretta da DanièleThompson insieme a suo figlio Christian. Julia, convinta di partecipare a un casting per un cortometraggio studentesco, ha affrontato il suo primo provino senza pressione, ancora studentessa alla scuola Périmony. La produzione cercava un'attrice ancora sconosciuta al grande pubblico per interpretare Brigitte Bardot dai 15 ai 25 anni, coprendo il periodo 1949 - 1959.

Fino alla fine di maggio 2022, l'identità dell'attrice che avrebbe interpretato Bardot è rimasta segreta. Il 13 giugno 2022, France 2 ha finalmente rivelato una foto di Julia nel ruolo principale, che ha lasciato la stampa senza parole per la straordinaria somiglianza con Bardot, grazie ai suoi capelli biondi, occhi azzurri e labbra carnose. Nel giugno 2023, Julia ha ricevuto la Nymphe d'or come miglior speranza internazionale alla 62ª edizione del Festival della Televisione di Monte-Carlo, un riconoscimento che ha ulteriormente consolidato il suo talento e la sua promettente carriera nel mondo dello spettacolo.

Julia de Nunez non ha, al momento, film o ulteriori serie tv in lavorazione: non sappiamo, dunque, se ci sarà l'occasione di rivederla in tempi previ impegnata in altri progetti. La giovane attrice non ha un profilo ufficiale di Instagram: una scelta insolita per giovani personaggi del mondo dello spettacolo, che suggerisce al contempo la sua riservatezza: non sappiamo, dunque se l'attrice abbia o meno un fidanzato, anche se alcune dichiarazioni rilasciate lo scorso anno a gala.fr facevano intendere uno status da single: "Io, quando mi innamoro, lo faccio completamente. Non ci sono mezze misure. Non riesco a vivere una storia con qualcuno solo perché mi piace. Ho già avuto dei colpi di fulmine nella mia vita, ma si contano sulle dita di una mano, anche se sono sempre stati forti e passionali. Se devo aspettare dieci anni prima di innamorarmi perdutamente di qualcuno, aspetterò".

