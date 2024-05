Chi è Ludovica Gargari di "Lulù pensaci tu": età, origini, film, cucina, vita privata, instagram

Il canale Food Network trasmette, a partire da lunedì 6 maggio 2024, un nuovo programma culinario dal titolo "Lulù pensaci tu". Protagonista della trasmissione è Ludovica Gargari, un passato da attrice e, poi, una vita trascorsa tra i fornelli. Dai film al cibo, dalla vita professionale a quella privata, dalla sorella ai social: conosciamola meglio.

Chi è Ludovica Gargari

Ludovica Gargari (da molti nota come "Lulù") nasce a Roma il 20 dicembre 1997. La sua carriera artistica ha avuto inizio fin da giovanissima, quando ha debuttato sul piccolo schermo con la pubblicità della pasta Barilla. Ma è stato il suo ruolo nella serie televisiva di Rai 1 "Provaci ancora prof!", con Alessandro Gassmann, a renderla un volto noto al pubblico italiano. Qui ha interpretato il personaggio di Livietta Ferrero, ruolo che ha mantenuto per sette stagioni, fino al 2017. Durante questo periodo, ha anche affiancato altri progetti televisivi e cinematografici, tra cui le miniserie "Giovanni Falcone - L'uomo che sfidò Cosa Nostra" e "Il caso Enzo Tortora - Dove eravamo rimasti?", e il film "Ex" di Fausto Brizzi.

La sua vita personale ha subito una svolta significativa quando, all'età di 14 anni, le è stato diagnosticato uno squilibrio legato agli zuccheri, portandola ad affrontare un periodo di anoressia. Tuttavia, grazie all'aiuto di una dottoressa, Ludovica ha superato questo serio problema e ha trovato nella cucina non solo una passione, ma anche una forma di guarigione e rinascita. Questa esperienza ha contribuito a plasmare la sua visione del cibo non più come nemico, ma come alleato e fonte di gioia.

Dopo aver completato il liceo classico e aver iniziato gli studi universitari in filosofia, Ludovica ha deciso di seguire la sua grande passione per la cucina. Si è iscritta, dunque, alla prestigiosa scuola di cucina Alma, dove ha affinato le sue abilità culinarie e si è confrontata con cucine rinomate, come il Seta by Antonio Guida al Mandarin Oriental a Milano.

Durante la pandemia, Ludovica ha trovato un nuovo modo per condividere la sua passione per il cibo attraverso i social media, diventando una chef digitale e creando contenuti coinvolgenti per il suo pubblico. Il suo approccio alla cucina va oltre la mera preparazione dei piatti: Ludovica si impegna a raccontare le storie dietro ogni ricetta, trasmettendo non solo il sapore, ma anche l'anima dei piatti che crea.

Ludovica è diventata un volto noto della tv culinaria grazie a programmi come "Lulù &Artusi" e "L’arte di mangiar bene". A partire dal 6 maggio 2024 Food Network trasmette il suo nuovo programma dal titolo "Lulù pensaci tu".

Oltre alla sua carriera culinaria, la Gargari ha anche scritto due libri: "Nient'altro che la verità" e "Farfalle nello stomaco", in cui ha condiviso la sua storia personale e la sua passione per il cibo.

Nonostante il successo e la visibilità sui social media, Ludovica Gargari è una persona riservata riguardo alla sua vita privata, mantenendo un equilibrio tra la sua carriera pubblica e la sua sfera personale. Ludovica non è l'unica della sua famiglia a lavorare nel mondo dello spettacolo. Sua sorella maggiore, Benedetta Gargari, è un'attrice affermata nel panorama cinematografico e televisivo italiano.

Stasera e domani in TV