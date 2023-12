Chi è Mario, corteggiatore di Ida: età, vita privata, lavoro, programma radio, Uomini e Donne, Instagram

La stagione 2023-2024 di "Uomini e donne" verrà ricordata anche per il ritorno di Ida Platano, vecchia conoscenza del programma condotto da Maria De Filippi. Tra i corteggiatori più interessanti agli occhi della donna, c'è senz'altro Mario Cusitore. Nascerà una nuova solida coppia? Nel mentre scopriamo qualcosa in più su di lui, dalla professione alle curiosità.

Chi è Mario Cusitore, corteggiatore di Uomini e donne

Mario Cusitore, uno dei corteggiatori che stanno animando la scena di "Uomini e Donne", stagione 2023-2023, accanto a Ida Platano, è un uomo di 44 anni originario di Napoli, attivo nel mondo radiofonico presso la nota emittente nazionale Radio Kiss Kiss. La sua presenza è particolarmente assidua nel "Pippo Pelo Show", dove contribuisce ad animare la trasmissione con gag esilaranti, guadagnandosi presso gli ascoltatori l'eloquente titolo di "re delle pillole".



Nel suo debutto nello show condotto da Maria De Filippi, Mario ha condiviso dettagli interessanti sulla sua vita personale. Nato e cresciuto a Napoli, ha un passato nel mondo del basket, svolgendo il ruolo di guardia fino alla stagione 2019/2020. Questo aspetto della sua vita sportiva è evidente nel suo profilo Instagram, @cusitoremario, dove condivide immagini del suo impegno in palestra.



L'approccio sincero di Mario durante la presentazione ha catturato l'attenzione della tronista Ida Platano. Mario, che non è mai stato sposato e non ha figli, ha elogiato la dedizione della tronista nei confronti del figlio e di una persona importante nella sua vita. Questo tocco partecipe e sensibile, e l'apprezzamento per i valori familiari, sembrano essere le chiavi che hanno spinto la donna a scegliere Mario come corteggiatore da continuare a conoscere.



Oltre alla sua carriera nella radio e al passato nel basket, Mario Cusitore è un appassionato di fitness e palestra, come dimostrato dai suoi post su Instagram. La sua presenza nel programma non solo aggiunge pepe alle dinamiche della trasmissione, ma potrebbe anche portare a sviluppi intriganti nella storia tra lui e Ida Platano.

Nata nel 1982 in Sicilia, Ida Platano partecipa nel 2017 a "Uomini e Donne", condotto da Maria De Filippi. La coppia partecipa successivamente al reality show "Temptation Island", ma l'amore svanisce. Dopo alcune esperienze sentimentali, tra le quali quella con Alessandro Vicinanza, la donna è tornata a "Uomini e Donne" come tronista, alla ricerca di un nuovo amore tra i pretendenti che partecipano al programma. La domanda di tanti telespettatori sorge spontanea: tra Mario e Ida sarà vero amore?

